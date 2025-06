Fim de semana tem arraiás nos CMEIs e escolas de Cascavel

Além deles, várias escolas também entram no clima, como Rubens Lopes, Prof. Kelly Christina, Romilda, Fagnani, Dulce Cunha (CAIC I), Salete, Edison Pietrobelli, Mario Pimentel, José de Alencar, José Bonifácio e Artur Carlos Sartori, todas com festas programadas para o mesmo dia.

As festas são organizadas pelas equipes pedagógicas, com a participação das crianças, famílias e servidores das instituições. Além de manter viva a tradição cultural, os eventos são momentos de integração e confraternização entre escola e comunidade.

Escola Maria Fumiko (Rua Leonardo da Vinci, 858 – Tarumã)

(Rua Leonardo da Vinci, 858 – Tarumã) Transparência II (Rua Sócrates, 1251, no bairro Interlagos)

(Rua Sócrates, 1251, no bairro Interlagos) Dulce P. Piorezan Tavares (R. Copacabana, 1222 – Brasília II)

(R. Copacabana, 1222 – Brasília II) Quintino Bocaiuva (Rua Presidente Getulio Vargas, 2-811 – Cataratas)

(Rua Presidente Getulio Vargas, 2-811 – Cataratas) Transparência I (R. Panamá, 3323 – Floresta)

(R. Panamá, 3323 – Floresta) José Henrique Teixeira (R. Boa Vistinha, 160 – Morumbi)

Essas unidades também preparam quadrilhas, barracas de brincadeiras e muita comida típica para receber as famílias e a comunidade.

🎶 Quadrilha, pipoca e muita animação

As festas juninas nos CMEIs são momentos de aprendizado e diversão. As crianças se apresentam com danças típicas, vestidas a caráter, em meio a bandeirinhas, músicas tradicionais e barracas com brincadeiras como pescaria, boca do palhaço e correio elegante.

Claro que não podem faltar as delícias da culinária junina, como pipoca, canjica, bolo de milho, cachorro-quente, paçoca, quentão sem álcool e outras guloseimas que fazem parte da tradição.

🤝 Comunidade convidada

As famílias são parte essencial na realização dos arraiás, seja colaborando com a organização, decoração ou na montagem das barracas. Em muitos casos, a comunidade em geral também é bem-vinda para participar, prestigiar as apresentações e se divertir.

Para saber os horários exatos e mais detalhes, os interessados devem procurar diretamente os CMEIs e escolas participantes. O que não vai faltar, com certeza, é alegria, tradição e muita diversão neste fim de semana junino em Cascavel.