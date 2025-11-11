Fiep lança 30ª Sondagem Industrial sobre confiança e otimismo da indústria

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) acaba de lançar a 30ª Sondagem Industrial 2025/2026, pesquisa que reúne as percepções, expectativas e intenções dos empresários sobre o cenário econômico e sobre os seus negócios. A sondagem, realizada anualmente desde 1995, é considerada o principal termômetro da confiança industrial no Paraná.

Gratuita e confidencial, a pesquisa está aberta à participação de empresários de todos os segmentos industriais e pode ser respondida em poucos minutos. O levantamento busca identificar tendências de investimento, projeções de crescimento, desafios e oportunidades para o setor, além de avaliar o grau de otimismo dos empreendedores paranaenses para o próximo ano.

Segundo a Fiep, o objetivo é ampliar o número de participantes e captar visões regionais mais detalhadas. A ideia é ouvir o maior número possível de empresários, de todos os cantos do estado. Cada resposta é essencial para orientar ações e fortalecer a indústria paranaense.