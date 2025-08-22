Festa da Padroeira: Lançamento reúne autoridades e imprensa

Cascavel - Foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (21), no Centro Catequético da Catedral Nossa Senhora Aparecida, a 73ª edição da Festa da Padroeira.

O evento de apresentação contou com café da manhã, coletiva de imprensa e a presença do bispo diocesano, Dom José Mário Scalon Angonese, do padre Divo de Conto, além de autoridades municipais como o prefeito Renato Silva, o vice-prefeito Henrique Mecabô e o presidente da Câmara de Vereadores, Tiago Almeida.