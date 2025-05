Feira do Teatro terá sorteio de passeios em carros antigos para encantar cascavelenses

Cascavel - A população cascavelense tem um encontro marcado com a nostalgia neste domingo (25). Durante a Feira do Teatro, será realizado um sorteio especial que promete despertar a curiosidade e o fascínio de moradores e visitantes: cinco sortudos terão a oportunidade única de dar uma volta pelas ruas de Cascavel a bordo de carros antigos, em um elegante comboio que percorrerá pontos do centro da cidade, promovido pelo Antigomobilismo.

A iniciativa busca resgatar o charme e a elegância de outras épocas, permitindo que os participantes vivenciem uma experiência diferenciada. Os veículos clássicos, verdadeiras relíquias sobre rodas, formarão uma caravana especial, proporcionando aos contemplados momentos únicos de contemplação da cidade sob uma perspectiva especial.

Como participar

Para concorrer a uma das cinco vagas disponíveis, os interessados devem se inscrever no local do evento durante a Feira do Teatro. O sorteio será realizado no próprio domingo, e os contemplados poderão desfrutar imediatamente do passeio dos carros antigos.