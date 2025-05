Feira do Teatro terá ação especial de trocas e doações de plantas neste domingo (18)

VISITE

7ª edição da Nipofest começa amanhã (3), em Cascavel

Cascavel - A contagem regressiva chegou ao fim e, neste fim de semana, o Japão ganha uma extensão no Oeste do Paraná, com a realização, no Centro de Eventos de Cascavel, da sétima edição da Nipofest. Considerado uma das maiores mostras da cultura japonesa realizadas fora dos grandes centros do País, o festival começa neste […]