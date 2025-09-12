Feira do Teatro tem atrações para toda família neste domingo (14)

Cascavel - A Feira do Teatro deste domingo (14), que acontece das 8h às 13h, será de encontro com a arte em diferentes formas e linguagens, em Cascavel. O evento, já tradicional no calendário cultural da cidade, terá como destaques a presença da artista Suzete Pavoski, reconhecida por suas produções artísticas que transitam entre o artesanato e as artes visuais, e do ilustrador Renan Shody, nome em ascensão no universo dos quadrinhos.



Com um trabalho marcado pelo cuidado nos detalhes e pelo afeto que transmite em cada criação, Suzete Pavoski apresentará ao público parte de sua produção, resultado de anos de dedicação às artes. Suas obras, que vão das bonecas de pano a criações visuais autorais, carregam a sensibilidade e a identidade de uma artista que transformou sua paixão em profissão, conquistando admiradores em diferentes espaços. A Feira será oportunidade para o público conhecer de perto sua trajetória e dialogar com sua expressão artística.

Internacional

Já para os apaixonados por quadrinhos, o ilustrador Renan Shody traz para a Feira a força de sua arte sequencial. Reconhecido no Brasil e no exterior, ele já assinou capas para editoras como Zenescope e Sumerian Comics, destacando-se na série How I Became a Shoplifter. Com seis anos de carreira, Shody construiu um portfólio sólido, marcado pela riqueza de detalhes e pela capacidade de transformar narrativas em imagens impactantes.