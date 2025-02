Feira do Teatro comemora 7º aniversário com edição especial neste domingo (23)

Cascavel - Há sete anos, a Feira do Teatro se tornou o ponto de encontro das famílias cascavelenses nas manhãs de domingo. Aos poucos, a feira foi se tornando a “queridinha” da comunidade, que bate ponto a cada edição.



Neste domingo (23), o evento estará ainda mais especial: haverá a comemoração do sétimo aniversário da Feira do Teatro, uma promoção dos feirantes e da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Cultura. E para celebrar, muitas atrações vão deixar o dia ainda mais festivo. A característica da feira é o que torna ela única, sempre com gastronomia, artesanato, produtos orgânicos, raridades e atrações culturais, que deixam os domingos muito mais alegres e vibrantes no Município.



A feira é realizada no estacionamento do Teatro Municipal Sefrin Filho, sempre das 8h às 13h. Para achar é fácil, na Rua Duque de Caxias esquina com a Rua Rio de Janeiro.

Tradição

Então, já se programe, porque domingo será dia de reunir a família e seguir para a feira. As atrações são inúmeras, inclusive terá até sorteios e distribuição de brindes para os visitantes e brinquedos infláveis para a criançada. Pintura de grafite ao vivo deve encantar os visitantes. Um trainel trará uma exposição com a história desses sete anos da feira.

Mais atrativos

Haverá exposição de 100 carros antigos e de 100 motos. Chimarrão com Histórias do Museu Histórico, exposição de colmeias de abelhas sem ferrão da Associação Jardins de Mel, personagens vikings do grupo JinRou e performáticos do CoolHall e também a equipe da educação da Saúde com a equipe de Endemias trazendo informações sobre o combate ao Aedes, vetor da dengue e chikungunya. Um giroscópio e planetário da Unioeste devem atrair os curiosos, bem como a Univel com o curso de Gastronomia e a FAG com o Ônibus Jardineira. Instituto Veneza é outro participante confirmado.

Para as crianças também tem atrações especiais, com pintura facial e cavalete para pinturas com a equipe da Biblioteca Pública Municipal.

E se tem festa, tem que ter música, não é mesmo? E tem artistas preparados para animar a festa. Dentre os músicos estão: a dupla de viola com João Victor e Mateus, Xanga Trio Jovem Guarda, além do grupo de dança Flash Back (IPMC).