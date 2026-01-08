Está procurando emprego? Temos vaga para Analista de Pré-Impressão

Cascavel - O Jornal O Paraná está com oportunidade de trabalho aberta para o cargo de Analista de Pré-Impressão.
O profissional irá atuar nas rotinas de pré-impressão, incluindo imposição no Kodak Preps, com foco no casamento de arquivos e operações voltadas ao CTP, em período noturno.
Para concorrer à vaga, é necessário ter domínio dos softwares InDesign, Acrobat Pro, Photoshop e Corel Draw, além de conhecimento em gestão de cores (CMYK).
Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp (45) 99985-1082, aos cuidados do setor Administrativo.