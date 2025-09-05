Home Variedades

Encontro Estadual de Profissionais de Administração em Foz do Iguaçu

Nos dias 18 e 19 de setembro, Foz do Iguaçu será palco do Encontro Estadual de Profissionais de Administração, em comemoração ao Jubileu de Diamante da profissão, que celebra 60 anos de regulamentação no Brasil.

Com o tema “A Era da Transformação Cognitiva – Como a IA e as novas tecnologias estão transformando as empresas”, o evento reunirá administradores, gestores, empreendedores e acadêmicos para dois dias de palestras magnas, workshops práticos e debates sobre a aplicação da Inteligência Artificial na administração.

A programação inclui laboratórios de IA aplicados à gestão financeira, produção, recursos humanos e marketing, e muito mais. A iniciativa é organizada pelo CRA-PR – Conselho Regional de Administração do Paraná, com o patrocínio do CFA – Conselho Federal de Administração e da Itaipu Binacional.

As inscrições são gratuitas para administradores, estudantes de administração e tecnólogos registrados e podem ser realizadas através do clicando AQUI, ou pelo site do CRA-PR – www.cra-pr.org.br.

O registro de acadêmicos e tecnólogos para obtenção de sua carteira de estudante pode ser realizado através do mesmo site, sem custos.

Local e Data do Evento

📍 Local: Grand Carimã Resort & Convention Center

📅 Datas: 18 e 19 de setembro de 2025

Início do credenciamento: 19/09 10:00

Início do evento: 18/09 14:00

