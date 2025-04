Em todo o Paraná, CNC, Fecomércio, Sesc, Senac e Sindicatos promovem "Semana S"

Curitiba - De 10 a 18 de maio ocorre em todo o país o maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro, que levará cidadania e entretenimento aos cidadãos, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do comércio e dos serviços no país. A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), será realizada pela Fecomércio PR, Sindicatos Empresariais, Sesc PR e Senac PR, em 33 cidades paranaenses.

“Nos unimos a uma ação nacional da CNC para mostrarmos a força do Sistema Comércio em nosso Brasil. Fazemos um trabalho extraordinário, relevante e impactamos milhares de vidas, transformamos histórias, empresas, gerações”, pontua o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana.

Sábado em Família

No Paraná, para abrir a programação, no dia 10 de maio será realizado o Sábado em Família Sesc/Senac. Será um dia voltado para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, que terão acesso à orientação nutricional, quick massage, ações de saúde e de qualidade de vida, alongamento, ginástica laboral, intervenções culturais, atividades esportivas, corte de cabelo, além de oficinas e workshops. No site do Sesc PR é possível conferir a programação completa de cada cidade. Clique AQUI para saber mais.

Festival Gastronômico

Nos quatro Restaurantes-escola, nas cidades de Curitiba, Maringá, Matinhos e Foz do Iguaçu; e nos sete Cafés-escola do Senac PR – no Jardim Botânico, no Belvedere e no Café do Paço, em Curitiba; no City Center Outlet Premium, em Campo Largo; na Estação Saudade, em Ponta Grossa; e no Cadeião Cultural, em Londrina – será realizado, de 12 a 15 de maio, o Festival Gastronômico com produtos paranaenses. A ideia é promover a gastronomia regional e valorizar os produtos com registro de Indicação Geográfica (IG).

30 anos do Dia do Desafio

Para incentivar a atividade física de maneira regular, o Sesc lançará no dia 14 de maio o Dia do Desafio 2025, a ser realizado no dia 28 de maio, nos 399 municípios do Paraná. A data também marcará os 30 anos do movimento no Brasil.

Show Almir Sater

Reafirmando seu compromisso em promover o acesso do público a equipamentos culturais e a shows nacionais, o Sesc PR traz a Curitiba, no Teatro Guaíra, no dia 15 de maio, o músico Almir Sater. Ele apresentará ao público uma seleção de clássicos como Tocando em Frente, Chalana, Trem do Pantanal, além de seus projetos mais recentes e parcerias com Renato Teixeira. Os ingressos poderão ser retirados nas Centrais de Relacionamento com o Cliente, nas unidades do Sesc em Curitiba e em São José dos Pinhais, a partir de 5 de maio. No site do Sesc PR você confere as regras e as condições para troca dos ingressos.

Programação Parque Barigui

Nos dias 16 e 17 de maio o público de Curitiba e Região Metropolitana terá acesso a todos os serviços gratuitos do Sistema Fecomércio Sesc Senac em uma grande mostra que ocorrerá no Complexo IMAP, no Parque Barigui. Acesse o site https://semana-s.portaldocomercio.org.br/ e inscreva-se para participar:

Palestras

Na sexta-feira (16) será promovido um painel sobre inovação com Martha Gabriel – um ícone multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação e, também, palestras sobre Inteligência Artificial e na área de saúde. No sábado (17) a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios da Fecomércio PR promove palestra sobre inovação para o empreendedorismo. Mais de 100 alunos do Sesc e do Senac participam de um Torneio de Robótica e mostram como é possível aliar aprendizado prático e criatividade à tecnologia.

Justiça no Bairro Sesc Cidadão

Na sexta-feira (16) e no sábado (17), das 9h às 18h, no Salão Barigui e Salão Worktiba, será realizado o Justiça no Bairro Sesc Cidadão – com atendimentos gratuitos à população de baixa renda, na área jurídica, com emissão de documentos, serviços de saúde, assistência social e lazer. No pátio interno do IMAP estão previstos mais de 600 atendimentos na Feira de Profissões, com área de relacionamento com cliente, educação e saúde e walking tour.

Feirão do Emprego e Feira de Profissões

O Senac PR realizará na sexta-feira (16) e no sábado (17) um Feirão do Emprego, com a participação da Agência do Trabalhador e oito empresas ofertando mais de mil vagas de emprego. Entre as empresas participantes estão supermercados, hotéis, telemarketing e material de construção. O horário do Feirão será das 9h às 12h.

Além disso, para orientar os jovens na escolha da carreira profissional e como melhorar o currículo profissional, também será realizada uma Feira de Profissões. Os visitantes poderão conhecer os cursos profissionalizantes e os campos de estudo que o Senac PR disponibiliza, saber como funciona a instituição e como se inscrever, tudo com o intuito de mostrar como uma formação de qualidade faz a diferença na busca por uma vaga de trabalho.

Haverá uma arena com as principais áreas de atuação do Senac: saúde (com demonstração do simulador de alta fidelidade e demonstrações de procedimentos de radiologia e óptica); Espaço de bem-estar (com demonstrações dos cursos de beleza, estética, designe de interiores, moda e artes); Gastronomia e turismo (preparo de café, distribuição de bebidas de erva-mate, aromateca e sugestões de elaboração de roteiros); Ensino a distância; Aprendizagem, Gestão e TI; e Diversidade, equidade e inclusão.

Inovação

Durante todo o sábado (17), quem passar pelo Parque Barigui poderá acompanhar de perto o Torneio de Robótica do Sesc PR – uma competição que reúne estudantes e entusiastas para desafios de robótica e incentiva o desenvolvimento de habilidades em ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática.

Ainda como parte da programação do sábado à tarde, acontece o Ficthon – Future Impact Challenge 2025, projeto das Faculdades de Tecnologia Senac PR. Os alunos finalistas da etapa local da maratona, desenvolverão pitchs com a presença de empresários locais, tentando resolver soluções de problemas baseados nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU 2030.

Unidades Móveis

Além disso, oito unidades móveis de serviço do Sesc e do Senac estarão em exposição no estacionamento do complexo. O público poderá visitá-las, das 9h às 18h e entender o seu funcionamento. Na unidade móvel do Senac Gestão e Informática haverá workshop de impressão 3D, de exploração da realidade virtual, primeiros passos na eletrônica interativa e inteligência artificial; na de Moda e Beleza, haverá corte de cabelo e workshop de imagem pessoal, visagismo, cronograma capilar e dicas de automaquiagem, e na de Pães e Confeitos, workshops de trufa de pão de mel, confeitaria com Indicação Geográfica, Strudel de queijo com uvas de Marialva e montagem de sanduíches.