Dia S é instituído e passa a constar no Calendário Oficial de Eventos do Paraná

Curitiba - O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, sancionou nesta segunda-feira (12) a Lei nº 22.416 que institui o Dia S – de valorização e reconhecimento do Sistema Fecomércio Sesc Senac e sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná – a ser comemorado anualmente em 16 de maio.

A proposição de criação do Dia S foi do deputado estadual Oziel Luiz de Souza, o Batatinha (MDB), aprovada em plenário na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), na última terça-feira (6). No texto do Projeto de Lei, o legislador justifica a homenagem com o “objetivo de destacar a importância das atividades promovidas pelo Sistema em prol dos desenvolvimentos social, cultural e educacional da população paranaense, promovendo o acesso aos serviços e aos programas de qualidade nas áreas de cultura, saúde, educação, esporte, lazer e qualificação profissional”.

A escolha da data coincide com ações tradicionais de mobilização e promoção social realizadas pelas instituições,