De Cascavel para o mundo: Bboy Neguin recebe reconhecimento da Câmara

Cascavel - A Câmara de Cascavel entregou nesta terça-feira (23), Votos de Louvor e Congratulações ao artista Fabiano Lopes, conhecido como Bboy Neguin, pela sua trajetória como dançarino de breakdance em internacional. A homenagem foi proposta pelo vereador Serginho Ribeiro.

Durante a cerimônia, Neguin destacou a importância das pessoas que contribuíram para sua formação pessoal e profissional:

“Muito antes da dança, tem toda uma trajetória. As pessoas presentes aqui hoje são arquitetos disso tudo. Começando pela minha mãe, minha irmã, os meus mestres da capoeira, minha madrinha e meu padrinho, Jair Aragão e Marisa, que me ajudaram a fazer informática, inglês e a chegar onde cheguei.”

Neguin começou na capoeira aos quatro anos de idade. Dez anos após a primeira aula, estava competindo em eventos de capoeira em toda América do Sul e quis aprender algo novo. Foi então que o adolescente descobriu a cultura hip-hop e o breaking.

Depois de três anos mergulhado no breaking, Neguin estava competindo nacionalmente e logo foi convidado a mostrar suas habilidades em outros países. Misturando elementos de capoeira, jiu-jitsu, samba e dança de rua, construiu uma abordagem que chamou atenção em competições nacionais e internacionais. “Meus professores de capoeira, Soninho e Mestrinho, me ensinaram como cair e como levantar. Isso refletiu na minha vida. Em momentos em que talvez eu balancei, levei uma rasteira, eu soube levantar.”