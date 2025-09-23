De Cascavel para o mundo: Bboy Neguin recebe reconhecimento da Câmara

Cascavel - A Câmara de Cascavel entregou nesta terça-feira (23), Votos de Louvor e Congratulações ao artista Fabiano Lopes, conhecido como Bboy Neguin, pela sua trajetória como dançarino de breakdance em internacional. A homenagem foi proposta pelo vereador Serginho Ribeiro.
Durante a cerimônia, Neguin destacou a importância das pessoas que contribuíram para sua formação pessoal e profissional:
“Muito antes da dança, tem toda uma trajetória. As pessoas presentes aqui hoje são arquitetos disso tudo. Começando pela minha mãe, minha irmã, os meus mestres da capoeira, minha madrinha e meu padrinho, Jair Aragão e Marisa, que me ajudaram a fazer informática, inglês e a chegar onde cheguei.”
Neguin começou na capoeira aos quatro anos de idade. Dez anos após a primeira aula, estava competindo em eventos de capoeira em toda América do Sul e quis aprender algo novo. Foi então que o adolescente descobriu a cultura hip-hop e o breaking.
Depois de três anos mergulhado no breaking, Neguin estava competindo nacionalmente e logo foi convidado a mostrar suas habilidades em outros países. Misturando elementos de capoeira, jiu-jitsu, samba e dança de rua, construiu uma abordagem que chamou atenção em competições nacionais e internacionais. “Meus professores de capoeira, Soninho e Mestrinho, me ensinaram como cair e como levantar. Isso refletiu na minha vida. Em momentos em que talvez eu balancei, levei uma rasteira, eu soube levantar.”
Primeiro sul-americano a conquistar o título da Red Bull BC One em 2010, principal campeonato mundial da modalidade, Neguin já se apresentou em mais de 100 campeonatos internacionais e visitou 143 países, onde também ministrou oficinas de Breaking e capoeira.
Atualmente, reside em Las Vegas, onde integra o time do Cirque du Soleil. Fora dos palcos, o dançarino faz questão de manter projetos de formação com jovens em situação de vulnerabilidade, unindo dança e lições de vida.
Ao longo da carreira, trabalhou com nomes da música como Madonna, Bruno Mars, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Fergie, Justin Timberlake e Erykah Badu, além de se apresentar no programa America’s Got Talent.
Em seu discurso, Neguin também compartilhou como sua origem sempre esteve presente em suas conquistas: “De Cascavel fui para Curitiba, de lá para São Paulo, depois para a Coreia do Sul, Europa e Estados Unidos. O mais gratificante para mim sempre foi responder à pergunta: ‘Você é de onde?’ – De Cascavel”.
Fonte: Assessoria de Imprensa/CMC