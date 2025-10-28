Curitiba acaba de abrir um novo capítulo em sua história turística. Recentemente a cidade apresentou oficialmente sua nova marca de turismo: #PartiuCuritiba e marca o início de uma fase em que a capital paranaense se posiciona como destino vibrante, inovador e acolhedor, uma cidade que combina natureza, design e modernidade em doses equilibradas.
Desenvolvida pelo Instituto Municipal de Turismo (IMT) em parceria com a Secretaria Municipal da Comunicação Social, a nova identidade visual vai muito além de um logotipo. É o símbolo de uma estratégia de reposicionamento de Curitiba como destino de lazer, inovação e experiências autênticas.
A cidade que inspira e se reinventa
O prefeito Eduardo Pimentel destaca a relevância do momento para o setor. “Curitiba sempre teve uma energia criativa e transformadora. Essa nova marca traduz exatamente isso: o orgulho de quem vive aqui e o encanto de quem nos visita. Queremos que cada turista se sinta parte da cidade, que viva Curitiba com o coração aberto e descubra que ela é muito mais do que imaginava.”
Para o prefeito, o lançamento da marca representa também um reconhecimento do trabalho conjunto entre o poder público, o trade turístico e a população. “O turismo é um motor econômico e cultural. Quanto mais mostramos nossa cidade para o Brasil e o mundo, mais fortalecemos o sentimento de pertencimento e de oportunidade para quem vive aqui”, completou.
O presidente do IMT, Rodrigo Swinka, reforçou a ideia de que a nova identidade é um convite à descoberta. “#PartiuCuritiba nasceu para inspirar. É um chamado para olhar a cidade sob uma nova perspectiva, dos parques à gastronomia, da inovação à cultura popular. Curitiba é feita de experiências, e queremos que cada visitante leve consigo uma história única”, afirmou.
A estética da cidade traduzida em marca
A identidade visual da nova marca reflete o DNA curitibano. Linhas geométricas inspiradas em marcos como a Ópera de Arame, o Museu Oscar Niemeyer e o Jardim Botânico se unem em formas fluidas que lembram o tradicional petit pavé das calçadas. As cores, em harmonia entre o verde e o cinza, traduzem o equilíbrio entre urbanidade e natureza, uma das marcas registradas da capital.
Mais que um símbolo gráfico, #PartiuCuritiba nasce como uma marca viva, que estará presente em letreiros turísticos, linha Turismo, lojas da #CuritibaSuaLinda e pontos de informação espalhados pela cidade. É uma identidade pensada para ser fotografada, compartilhada e reconhecida como um selo de orgulho curitibano.
Uma campanha que fala com o mundo
O lançamento veio acompanhado de uma campanha publicitária de seis meses, que coloca Curitiba em evidência no cenário nacional e internacional. O novo filme promocional celebra a diversidade, a hospitalidade e a autenticidade curitibana.
A campanha vai circular nas principais plataformas digitais e em veículos tradicionais, com foco nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. No exterior, as ações digitais serão direcionadas a países com voos diretos para a capital, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Portugal.
Um novo olhar para o futuro
O plano de reposicionamento turístico também prevê a ampliação da presença de Curitiba em feiras nacionais e internacionais, além de parcerias estratégicas para fortalecer a conexão com o mercado global.
Para Rodrigo Swinka, o momento é de expansão. “Curitiba é hoje um destino urbano que respira sustentabilidade e tecnologia. Estamos prontos para nos apresentar de forma mais ousada, com autenticidade e confiança. O mundo está olhando para destinos que oferecem experiências verdadeiras e Curitiba está entre eles.”
A cidade que se orgulha de sua inovação agora convida o mundo a vivê-la intensamente. O convite está feito: #PartiuCuritiba.