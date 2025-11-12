Curitiba pode não ter praia, mas o que não faltam são atrações imperdíveis para curtir a capital durante o verão, que começa no próximo mês (21/12). Os famosos parques, jardins e praças são verdadeiros ímãs para os turistas que buscam explorar a cidade na estação mais quente do ano. Também há muitas opções de programas em família, repletos de cultura, história e gastronomia.

Até o dia 6 de janeiro, o clima natalino completa o cenário: é possível apreciar a bela decoração do Natal de Curitiba, que se espalha por toda a cidade e encanta moradores e visitantes.

“Curitiba é uma cidade aprazível, boa de caminhar, com ruas planas em sua maioria, clima ameno, repleta de áreas verdes, atrações culturais e serviços públicos e privados que a tornam um destino obrigatório o ano todo. No verão, é claro, a capital ainda fica mais atraente para ser explorada”, convida o prefeito Eduardo Pimentel.

Parques e espaços verdes: o coração do turismo em Curitiba

Silenciosos ou animados, relaxantes ou ideais para atividades físicas — há parques, bosques e jardins em Curitiba para todos os gostos e perfis de visitantes. Seja o Passeio Público, o Parque Barigui, o Tingui, o Bosque do Papa, o Jardim Botânico ou o Parque Tanguá, é impossível visitar a capital sem cruzar com alguns deles.

Entre as novidades, estão os espaços verdes inaugurados em 2025: a Praça de Barcelona, no Mercês, e o Parque Papa Francisco, no São Lourenço. Muitos desses locais contam ainda com parquinhos e áreas de lazer para entreter a criançada.

Cultura, história e gastronomia: experiências que completam o passeio

Curitiba também merece ser visitada por seus museus, galerias de arte, espaços culturais, igrejas e casarões preservados. Entre as atrações imperdíveis estão o Museu Oscar Niemeyer (MON), a Ópera de Arame (Memorial Jaime Lerner), o Memorial Paranista e o Museu Municipal de Arte (MuMA), no Portão Cultural.