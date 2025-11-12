Curitiba pode não ter praia, mas o que não faltam são atrações imperdíveis para curtir a capital durante o verão, que começa no próximo mês (21/12). Os famosos parques, jardins e praças são verdadeiros ímãs para os turistas que buscam explorar a cidade na estação mais quente do ano. Também há muitas opções de programas em família, repletos de cultura, história e gastronomia.
Até o dia 6 de janeiro, o clima natalino completa o cenário: é possível apreciar a bela decoração do Natal de Curitiba, que se espalha por toda a cidade e encanta moradores e visitantes.
“Curitiba é uma cidade aprazível, boa de caminhar, com ruas planas em sua maioria, clima ameno, repleta de áreas verdes, atrações culturais e serviços públicos e privados que a tornam um destino obrigatório o ano todo. No verão, é claro, a capital ainda fica mais atraente para ser explorada”, convida o prefeito Eduardo Pimentel.
Parques e espaços verdes: o coração do turismo em Curitiba
Silenciosos ou animados, relaxantes ou ideais para atividades físicas — há parques, bosques e jardins em Curitiba para todos os gostos e perfis de visitantes. Seja o Passeio Público, o Parque Barigui, o Tingui, o Bosque do Papa, o Jardim Botânico ou o Parque Tanguá, é impossível visitar a capital sem cruzar com alguns deles.
Entre as novidades, estão os espaços verdes inaugurados em 2025: a Praça de Barcelona, no Mercês, e o Parque Papa Francisco, no São Lourenço. Muitos desses locais contam ainda com parquinhos e áreas de lazer para entreter a criançada.
Cultura, história e gastronomia: experiências que completam o passeio
Curitiba também merece ser visitada por seus museus, galerias de arte, espaços culturais, igrejas e casarões preservados. Entre as atrações imperdíveis estão o Museu Oscar Niemeyer (MON), a Ópera de Arame (Memorial Jaime Lerner), o Memorial Paranista e o Museu Municipal de Arte (MuMA), no Portão Cultural.
O Centro da cidade reúne tesouros como o Sesc Paço da Liberdade, o Cine Passeio, a Casa Romário Martins, o Memorial de Curitiba, o Teatro Guaíra, a Cinemateca e o Museu Paranaense, entre muitos outros espaços culturais abertos à visitação.
A gastronomia é outro destaque. O bairro Santa Felicidade, o mais italiano de Curitiba, reúne restaurantes tradicionais, como o Família Madalosso, considerado o segundo maior restaurante do mundo. Já no Centro Histórico (Largo da Ordem), no Batel (Praça da Espanha) e no Alto da XV (Rua Itupava), há opções ideais para curtir o dia ou a noite, com bares, feiras e entretenimento para todos os gostos.
No Centro Histórico, um programa obrigatório nas manhãs de domingo é a Feira do Largo da Ordem, que reúne das 9h às 14h cerca de 900 barracas de artesãos. Lá é possível encontrar itens feitos à mão, como tapeçarias, bijuterias, brinquedos, chapéus, bordados, utensílios, roupas, cerâmicas e pinturas.
Hospedagem e estrutura para turistas
A capital paranaense conta com uma ampla infraestrutura de hospedagem. São mais de 100 estabelecimentos e cerca de 17 mil leitos distribuídos entre hotéis, flats, pousadas e hostels.
“O Centro de Curitiba reúne 63% dos estabelecimentos e acaba sendo uma região estratégica para se hospedar, pois concentra vários cartões-postais curitibanos e facilita o acesso a toda a cidade”, destaca o presidente do Instituto Municipal de Turismo, Rodrigo Swinka.