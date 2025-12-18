Cooperar com o desenvolvimento da comunidade faz parte da Copacol, que viabilizou nova modalidade de atendimento especializado para as crianças na Escola Padre Anchieta, Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), em Goioerê. Foram R$277.695,62 destinados a realização de um sonho da instituição de ensino, que passa a contar com uma Sala 6 Dimensões (parque sensorial) para reabilitação de autistas e pessoas com déficit no desenvolvimento, auxiliando no avanço cognitivo, afetivo e sensorial. “É a conquista de um sonho. Temos 264 alunos e também prestamos atendimento de contraturno para 84 autistas que estudam no ensino regular. Agora estamos ampliando nossas terapias, com recursos tecnológicos que possibilitam novas formas de atendimento, desenvolvendo habilidades cognitivas, sensoriais e monitoras”, agradece Graziella Pareja, diretora da Apae em Goioerê.

Ao todo, a Copacol destinou mais de R$ 2,6 milhões para instituições que atuam com educação especial e hospitais voltados ao atendimento médico emergencial e de combate ao câncer. Valor utilizado em projetos de melhorias estruturais, compra de equipamentos e aplicação de novas modalidades disciplinares de dez entidades escolhidas pela relevância comunitária na prestação de serviços. O montante é fruto de uma parceria com o Governo do Estado, por meio do Programa Paraná Competitivo, que incentivou a utilização de energias renováveis em áreas agrícolas. De uma só vez, a medida beneficiou três frentes diferentes: o cooperado, com condições atrativas para o implantar placas fotovoltaicas nas propriedades, com restituição de 3% do valor usado na implantação das usinas (concedido pela Cooperativa), proporcionando economia a longo prazo para o funcionamento dos equipamentos para as integrações; o meio ambiente, com a redução de consumo de energia elétrica; e a comunidade, com retorno de tributos para investimento social nas entidades. “Esse repasse é fruto da recuperação de ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] de investimentos feitos para a implantação de usinas fotovoltaicas e também de silos para armazenagem de sementes por parte da Cooperativa. Melhorias que garantem estruturas modernas e sustentáveis ao cooperado e também refletem em benefícios à comunidade, graças ao Programa Paraná Competitivo: uma ação que demonstra o compromisso do Governo do Estado com o campo e também com as entidades sociais”, complementa o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

COOPERAÇÃO REGIONAL

Foram dez instituições beneficiadas por meio da ação da Cooperativa: Apaes de Cafelândia (R$241.564) Nova Aurora (R$46.215), Goioerê (R$277.695,62), Formosa do Oeste (R$90.345), Assis Chateaubriand (R$80 mil), Corbélia (R$39.070) e Toledo (R$49.324); Fundação Padre Luís Luise (R$93.103); Uopeccan, em Cascavel (R$999.989,67); e Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta, em Goioerê (R$701 mil entregues em janeiro). Cada entidade pode escolher de que maneira vai utilizar o recurso, desde que o projeto atendesse os critérios do Programa Paraná Competitivo e tivessem a devida comprovação do gasto. Em Goioerê, a Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta, foi a primeira a receber a verba, em janeiro deste ano, usada para a compra de onze monitores multiparâmetros, um autoclave (utilizado na esterilização de instrumentos médicos) com capacidade para 250 litros, três camas hospitalares elétricas, 15 camas hospitalares manuais e uma lavadora de roupas com capacidade para 100 quilos.