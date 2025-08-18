Cinema na Praça exibe dois filmes ao ar livre nesta terça-feira (19), em Cascavel

Cascavel - O projeto itinerante “Cinema na Praça”, da Secretaria Estadual de Cultura, faz uma parada nesta terça-feira (19), no Jardim Veneza, Bairro Cascavel Velho, precisamente na Avenida Comil, n° 687, com duas exibições gratuitas, uma às 18h30, quando será exibido o filme “Cantando na Chuva” e outra às 20h, com a apresentação do filme nacional “O Homem do Sputnik”.

Com o objetivo de ampliar o acesso do público a produções cinematográficas, a iniciativa percorre o Estado com a carreta-palco, que transforma praças populares das cidades participantes em um verdadeiro cinema a céu aberto.

Com atenção especial à acessibilidade e inclusão, o Cinema na Praça terá exibições com tradução simultânea em Libras e não é necessário a retirada de ingressos.

Aldir Blanc

O projeto é viabilizado pela Secretaria de Estado da Cultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e produzido pela Cia Regina Vogue, CineCom e Messe Produções Culturais.