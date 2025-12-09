Puerto Iguazú viveu um momento histórico ao sediar o primeiro grande evento no recém-inaugurado Centro de Eventos e Convenções de Iryapú, aberto oficialmente em outubro de 2025. O encontro internacional do Grupo GEA reuniu cerca de 850 profissionais do turismo vindos de diversos países, movimentou a economia local e projetou o destino no mercado global de eventos.

Moderno, versátil e totalmente integrado à natureza, o novo centro de convenções nasce como o segundo maior e um dos mais avançados da Argentina. Quando totalmente concluído, contará com dois módulos — cada um com capacidade para até 5 mil pessoas — totalizando estrutura para receber eventos internos de até 10 mil participantes. O primeiro módulo, inaugurado agora, foi o palco da mega convenção do GEA, considerada pelos organizadores uma espécie de “mini-FIT”, em referência à famosa feira internacional de Buenos Aires.

Localizado entre a selva, o Rio Iguaçu e a Ponte da Fraternidade, o complexo oferece ainda uma ampla área externa que permite inúmeros formatos de encontros. A cidade, com cerca de 83 mil habitantes e economia baseada majoritariamente no turismo, dispõe de mais de 15 mil leitos, aeroporto para aeronaves de grande porte e uma rede gastronômica diversa. Seus atrativos incluem as Cataratas del Iguazú, referência mundial e um dos motores do fluxo turístico internacional. O CEO do Grupo CT Hoteles, Sergio Abalos, destacou a dimensão do desafio: “É o sonho de qualquer destino inaugurar um centro de eventos com quase mil agentes de viagens”.

Abalos reforça que Puerto Iguazú está preparada para grandes encontros e aponta seus diferenciais: “Possui aeroporto com uma das pistas mais longas do país, grande oferta hoteleira e fornecedores qualificados”. Segundo ele, apenas para esta edição foram mobilizadas cerca de 250 pessoas locais, entre equipes de segurança, gastronomia, produção e serviços gerais. “A cozinha do centro é uma das maiores do país. É tão completa que impressionou até o governador de Misiones, Hugo Passalacqua, e autoridades que visitaram o espaço”, afirmou.

O executivo confirma que Iguazú está pronta para captar eventos de grande porte do Brasil, Argentina e Paraguai. “Nossa meta é integrar empresas dos três países para que trabalhem como um só destino. A estrutura já comporta 5 mil pessoas e, até junho de 2026, o segundo módulo também estará concluído.”

Impacto imediato e projeção internacional

Para o presidente do Grupo GEA Latam, Marcelo Capdevila, mais importante que mensurar o impacto financeiro direto foi o alcance da visibilidade gerada para Puerto Iguazú. “Esse evento é realizado em vários países, mas aqui ele ganhou um peso especial. Foram 850 compradores vendo de perto nossos hotéis, atrativos e toda a cadeia de valor do destino”, destacou uma das coordenadoras, reforçando que a ativação envolveu “duas noites intensas de trabalho e resultados concretos”.

Destino integrado e competitivo

A presidente da AOCA, entidade nacional de apoio ao desenvolvimento do turismo, Patrícia Durán, reforçou o papel estratégico do novo espaço. “Este centro de convenções abre portas para muitos outros eventos. Aqui todos trabalharam com muito profissionalismo, da gastronomia aos serviços. Quando todos querem, tudo sai perfeito”, afirmou. Para ela, a integração trinacional é um diferencial decisivo: “Somos um destino único, compartilhado e muito forte quando unimos esforços.”