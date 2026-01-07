Cascavel recebe oficinas gratuitas de Iluminação Cênica

Cascavel - Cascavel passa a integrar o circuito estadual da oficina “Iluminação Cênica – Da origem à construção de um espetáculo”, que será realizada entre os dias 13 e 18 de janeiro, no Centro Cultural Gilberto Mayer. A participação é gratuita, com vagas limitadas. Inscrições podem ser realizadas através deste LINK.

Com 50 horas de carga horária, a oficina é direcionada a artistas, técnicos, estudantes e pessoas interessadas em atuar ou se aperfeiçoar na área técnica das artes cênicas. A proposta une teoria e prática, proporcionando uma imersão nos fundamentos e nas aplicações da iluminação cênica em processos criativos e espetáculos.

O conteúdo contempla noções básicas de eletricidade e ótica, teoria das cores, tipos de refletores e lâmpadas, mesas de luz, dimmers e softwares de iluminação. Durante a formação, os participantes também desenvolvem habilidades relacionadas à criação de projetos de iluminação, leitura e elaboração de mapas de luz, montagem e afinação de equipamentos, além da operação técnica e construção da narrativa visual da cena.

A oficina faz parte de um circuito de formação técnica em iluminação cênica que já passou por diversas cidades do Paraná, ampliando o acesso gratuito à qualificação profissional e fortalecendo o cenário técnico-cultural no interior do estado.

As atividades contam com a atuação dos produtores e oficineiros Bya Paixão e Renan Sota, que acompanham o desenvolvimento dos participantes ao longo do processo formativo, promovendo a integração entre aprendizado técnico e prática artística dentro de um contexto real de criação cênica.