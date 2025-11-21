Cascavel - Num momento em que a indústria audiovisual brasileira segue em expansão e ainda carece de profissionais qualificados em áreas técnicas como elétrica e iluminação, Cascavel será umas das cidades a receber o curso gratuito de Elétrica Avançada para Cinema – Formação Técnica para Gaffers, oferecido pela Armada Academy.

A capacitação será realizada nos dias 27, 28 e 29 de novembro, nos Espaço Sistema Fiep/Casa da Indústria Cascavel, e representa uma oportunidade inédita para técnicos, estudantes de cinema e interessados em atuar na área de iluminação cinematográfica. O projeto foi aprovado no edital da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Segundo estudo recente da Oxford Economics para o setor audiovisual no Brasil, em 2024 o segmento gerou cerca de R$ 70,2 bilhões em PIB e sustenta aproximadamente 608.970 empregos diretos e indiretos. Esse cenário evidencia o amplo potencial de crescimento e a necessidade urgente de mão de obra qualificada, especialmente em cidades menores.

Com carga horária total de 50 horas (3 dias) e 40 vagas por cidade, a formação é destinada a técnicos, estudantes de cinema e interessados em atuar como gaffer, profissional essencial responsável pelo planejamento, montagem e gerenciamento da iluminação em produções audiovisuais. O curso combina aulas teóricas, estudos de caso e intensa prática de set, incluindo o uso de tecnologias como o sistema DMX e o controle de luz via tablets e smartphones.

As aulas serão conduzidas por Marlon Rocha (Sagui), gaffer e técnico cinematográfico com mais de 15 anos de experiência em cinema, televisão e publicidade. No currículo, ele reúne produções como Jogos de Poder (2003), 400 Contra 1: A História do Crime Organizado (2010) e Deserto Particular (2021), além de trabalhos em séries e documentários para a Globoplay, como Rensga Hits! e O Caso Evandro. “Mais do que uma aula técnica, queremos compartilhar a vivência de set, as histórias e os aprendizados de quem vive o cinema na prática”, destaca Sagui.

Para Daniel Bernardon, diretor da Armada Rental, o curso representa um investimento direto na qualificação da cadeia produtiva do audiovisual:

“O mercado cresce, mas ainda há uma lacuna importante na formação técnica. A Armada Academy nasceu justamente para fortalecer essa base, ampliando o acesso ao conhecimento e preparando profissionais para um setor em constante transformação.”

Módulo teórico on-line

O módulo teórico da qualificação já foi realizado de forma on-line, porém permanecerá disponível aos novos participantes até o final de dezembro. O responsável pelas aulas teóricas é o diretor de fotografia e gaffer Ivanir Pereira (Fumaça), que soma mais de 20 anos de carreira. Ele assina longas, curtas e séries, como Cormorant (2014), Clube dos Solitários (2015) e Profissão Insônia (2012). Ganhou o prêmio de Melhor Direção de Fotografia pela RPC (2011 e 2012) e no Festival da Lapa (2015).