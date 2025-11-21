Cascavel - Num momento em que a indústria audiovisual brasileira segue em expansão e ainda carece de profissionais qualificados em áreas técnicas como elétrica e iluminação, Cascavel será umas das cidades a receber o curso gratuito de Elétrica Avançada para Cinema – Formação Técnica para Gaffers, oferecido pela Armada Academy.
A capacitação será realizada nos dias 27, 28 e 29 de novembro, nos Espaço Sistema Fiep/Casa da Indústria Cascavel, e representa uma oportunidade inédita para técnicos, estudantes de cinema e interessados em atuar na área de iluminação cinematográfica. O projeto foi aprovado no edital da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura – Governo Federal.
Segundo estudo recente da Oxford Economics para o setor audiovisual no Brasil, em 2024 o segmento gerou cerca de R$ 70,2 bilhões em PIB e sustenta aproximadamente 608.970 empregos diretos e indiretos. Esse cenário evidencia o amplo potencial de crescimento e a necessidade urgente de mão de obra qualificada, especialmente em cidades menores.
Com carga horária total de 50 horas (3 dias) e 40 vagas por cidade, a formação é destinada a técnicos, estudantes de cinema e interessados em atuar como gaffer, profissional essencial responsável pelo planejamento, montagem e gerenciamento da iluminação em produções audiovisuais. O curso combina aulas teóricas, estudos de caso e intensa prática de set, incluindo o uso de tecnologias como o sistema DMX e o controle de luz via tablets e smartphones.
As aulas serão conduzidas por Marlon Rocha (Sagui), gaffer e técnico cinematográfico com mais de 15 anos de experiência em cinema, televisão e publicidade. No currículo, ele reúne produções como Jogos de Poder (2003), 400 Contra 1: A História do Crime Organizado (2010) e Deserto Particular (2021), além de trabalhos em séries e documentários para a Globoplay, como Rensga Hits! e O Caso Evandro. “Mais do que uma aula técnica, queremos compartilhar a vivência de set, as histórias e os aprendizados de quem vive o cinema na prática”, destaca Sagui.
Para Daniel Bernardon, diretor da Armada Rental, o curso representa um investimento direto na qualificação da cadeia produtiva do audiovisual:
“O mercado cresce, mas ainda há uma lacuna importante na formação técnica. A Armada Academy nasceu justamente para fortalecer essa base, ampliando o acesso ao conhecimento e preparando profissionais para um setor em constante transformação.”
Módulo teórico on-line
O módulo teórico da qualificação já foi realizado de forma on-line, porém permanecerá disponível aos novos participantes até o final de dezembro. O responsável pelas aulas teóricas é o diretor de fotografia e gaffer Ivanir Pereira (Fumaça), que soma mais de 20 anos de carreira. Ele assina longas, curtas e séries, como Cormorant (2014), Clube dos Solitários (2015) e Profissão Insônia (2012). Ganhou o prêmio de Melhor Direção de Fotografia pela RPC (2011 e 2012) e no Festival da Lapa (2015).
Formação itinerante
A Armada Academy, iniciativa da Armada Rental voltada à formação e capacitação de profissionais do audiovisual, já realizou cursos gratuitos de Assistência de Câmera, Elétrica e Maquinaria e Captação de Som Direto em 2024. Em 2025, o novo curso de Elétrica Avançada para Cinema passará por oito cidades do Paraná, promovendo descentralização e acesso democrático à qualificação técnica.
Programação completa
- Ponta Grossa – 17, 18 e 19 de novembro – Sistema Fiep/Casa da Indústria – R. Cel. Francisco Ribas, 58
- Guarapuava – 20, 21 e 22 de novembro – Sistema Fiep/Casa da Indústria – R. Brigadeiro Rocha, 1967
- Francisco Beltrão – 24, 25 e 26 de novembro – Sistema Fiep/Casa da Indústria – R. Goiás, 333
- Cascavel – 27, 28 e 29 de novembro – Sistema Fiep/Casa da Indústria – R. Vicente Machado, 619
- Maringá – 01, 02 e 03 de dezembro – Estúdio Telescope / Cosmos Filmes – Av. Dep. José Alves dos Santos, 4403
- Londrina – 04, 05 e 06 de dezembro – E-Cria HUB – Espaço Vila Rica – R. Piauí, 211
- Paranaguá – 08, 09 e 10 de dezembro – Casa Elfrida Lobo – R. Dr. Leocádio, 393
- Curitiba – 11, 12 e 13 de dezembro – Armada Rental – R. Wanda dos Santos Mallmann, 1015 – Vila Tarumã/Pinhais (PR)
Curso gratuito de Elétrica Avançada para Cinema – Formação Técnica para Gaffers
Produção: Armada Rental
Carga horária: 50h | Vagas: 40 por cidade | Gratuito
Realização: Secretaria de Estado da Cultura, Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ministério da Cultura – Governo Federal
Apoio: SIAPAR – Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná e Sistema FIEP
Inscrições e informações: https://www.sympla.com.br/evento-online/curso-de-eletrica-avancada-para-cinema-formacao-tecnica-para-gaffers/3155508
Créditos: Divulgação/Armada Academy