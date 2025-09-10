Cascavel recebe 1ª Convenção Internacional de Tatuagens com entrada gratuita

Cascavel - Cascavel se prepara para viver um marco cultural entre os dias 12 e 14 de setembro de 2025, quando será realizada a 1ª Convenção Internacional de Tatuagens no Centro de Convenções e Eventos da cidade. A programação promete três dias de imersão artística e multicultural, reunindo tatuadores, músicos, expositores e público em um ambiente democrático e gratuito.

A convenção contará com a presença de artistas locais, regionais, de diferentes estados do Brasil e cerca de oito convidados internacionais, que participarão de competições e exibirão seus trabalhos. A expectativa da organização é receber aproximadamente 7 mil pessoas por dia.

Além das tatuagens, o público poderá aproveitar uma programação diversificada: competição de skate, encontro de carros antigos com café da manhã (9hs) especial no domingo, batalha de rima, apresentações de dança, desfile de Miss e Mister Tattoo, e shows em dois palcos, com line-up de 20 bandas.

O espaço também contará com área gastronômica, reunindo os sabores mais tradicionais e selecionados da cidade, além de áreas temáticas como o Espaço Mulher Empreendedora, espaço para feirantes e para expositores de artes e pintores de telas.

Segundo os organizadores, a convenção não é apenas um evento de tatuagem, mas sim um ponto de encontro cultural e familiar, que promete movimentar tanto a cena artística quanto a economia local.