Carreata de Natal Havan passa por Cascavel neste sábado; Confira a programação

Cascavel - As ruas de Cascavel (PR) ficarão iluminadas neste sábado, 6. A oitava edição da Carreata de Natal Havan chega na cidade com três caminhões iluminados e o famoso Papai Noel Azul da varejista.
A ação começa em frente a megaloja, localizada na avenida Tancredo Neves, a partir das 18h, onde o Bom Velhinho irá atender as crianças para tirar fotos. Depois, eles seguem em desfile pelas principais ruas do município.
O dono da Havan, Luciano Hang, convida toda a população para prestigiar o desfile.
“Nossa intenção é levar esse espírito natalino para as famílias nesta época do ano que, para mim, é uma das mais lindas e mágicas que existem. Traga seus filhos, sobrinhos, amigos e parentes para esse evento tão especial”.
O trajeto e horário da Carreata de Natal em Cascavel estão sujeitos à alteração de acordo com as condições climáticas. No domingo, 7, o desfile segue para Foz do Iguaçu (PR).
