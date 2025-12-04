Carreata de Natal Havan passa por Cascavel neste sábado; Confira a programação

Cascavel - As ruas de Cascavel (PR) ficarão iluminadas neste sábado, 6. A oitava edição da Carreata de Natal Havan chega na cidade com três caminhões iluminados e o famoso Papai Noel Azul da varejista.

A ação começa em frente a megaloja, localizada na avenida Tancredo Neves, a partir das 18h, onde o Bom Velhinho irá atender as crianças para tirar fotos. Depois, eles seguem em desfile pelas principais ruas do município.

O dono da Havan, Luciano Hang, convida toda a população para prestigiar o desfile.