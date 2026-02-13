Carnaval na Praça Wilson Joffre tem programação gratuita e para toda família neste sábado (14)

Cascavel - A Praça Wilson Joffre, será palco de um dia inteiro de alegria, cores e ritmos neste sábado (14). O Carnaval na Praça, promovido pela Secretaria de Cultura, terá programação gratuita das 10h às 22h, reunindo famílias, foliões e amantes da cultura popular.
Com classificação livre, o evento organizado pela Secretária da Cultura, foi pensado para todos os públicos e traz uma agenda diversificada de apresentações musicais, dança, batalhas de rima, capoeira e blocos carnavalescos, reafirmando o Carnaval como espaço de expressão cultural, inclusão e convivência.
ARTE
A programação artística começa às 14h30, com o grupo Raízes de Baobá, que apresentará danças inspiradas na ancestralidade e na cultura afro-brasileira. Às 15h, o tradicional Bloquinho da Praça convida o público a entrar no clima da folia. A criatividade ganha destaque às 16h, com o Concurso de Fantasias. Em seguida, às 16h45, o Samba da Villa leva o ritmo do samba para a praça.
Às 18h, a juventude e a cultura urbana entram em cena com a Batalha do Salão, reunindo rimas de rap e hip-hop. Na sequência, às 18h30, o Projeto Capoeira Pé no Chão, com o instrutor China, do grupo Muzenza Cascavel, apresenta a força da tradição da capoeira. O forró toma conta do espaço às 19h, com Babulina Brasil, e o encerramento será às 20h15, com o Bloco CasaNóz, garantindo animação até o fim da noite.
OFICINAS
Além das apresentações, o Carnaval na Praça aposta na formação cultural e na participação do público por meio de oficinas gratuitas. Das 10h às 12h, acontecem simultaneamente a oficina de produção de máscaras e a oficina de confecção de estandartes, enquanto das 14h às 17h o público poderá participar da tradicional pintura facial, especialmente pensada para as crianças.
Outro destaque do evento é a gastronomia. A praça de alimentação da Feira do Teatro também estará na Praça Wilson Jofre com um cardápio variado e irresistível, oferecendo desde yakisoba e churros até pizza, bolos, além dos clássicos que não podem faltar: caldo de cana, pastel e espetinhos. O espaço garante conforto e opções para todos os gostos ao longo do dia.
O evento contará ainda com barracas de artesanato, fortalecendo a economia criativa e valorizando o trabalho de artesãos locais.
PROGRAMAÇÃO
- 10h às 12h – Oficina de produção de máscaras
- 10h às 12h – Oficina de confecção de estandartes
- 14h às 17h – Pintura facial
PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
- 14h30 – Grupo Raízes de Baobá
- 15h – Bloquinho da Praça
- 16h – Concurso de Fantasias
- 16h45 – Samba da Villa
- 18h – Batalha do Salão
- 18h30 – Projeto Capoeira Pé no Chão, com o instrutor China, do grupo Muzenza Cascavel
- 19h – Babulina Brasil
- 20h15 – Bloco CasaNóz
Fonte: Secom