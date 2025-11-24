Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Cascavel e Toledo em 26 de novembro

Cascavel - Com duas comitivas, a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil teve seu roteiro anunciado para este ano. Entre 12 de novembro e 23 de dezembro, a atração vai percorrer diferentes rotas simultaneamente e passará por 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, impactando mais de 63 milhões de pessoas.

A rota da Região Sul passa pelas cidades paranaenses de Cascavel e Toledo no dia 26 de novembro. Em Cascavel, a caravana parte às 18h30, do Festval da Avenida Brasil. Já em Toledo, a saída será na Avenida Maripá, às 21h.

Ambas as caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

Junto à ampliação da rota, com dez cidades a mais do que no ano passado, a edição de 2025 traz uma novidade para tornar o evento mais inclusivo. O evento realizará uma ação de audiodescrição, na qual será disponibilizado um link para acionamento desse suporte durante momentos da atração.