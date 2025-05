Café de Dia das Mães promove encontro entre gerações na OAB Cascavel

TRAGÉDIA

Motorista morre carbonizado após veículo pegar fogo e explodir na BR-277

Um grave acidente foi registrado nesta segunda-feira (5) na BR-277, no km 35 em Morretes, sentido Paranaguá, no litoral do Paraná. Um veículo de passeio pegou fogo e, em seguida, explodiu. O condutor, que estava sozinho no carro, não conseguiu sair a tempo e morreu carbonizado. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Equipes da […]