Brasa Festival é sucesso absoluto e reafirma protagonismo em nível nacional

Cascavel e Paraná - A menos de dois meses do Brasa Festival 2025, o evento acumula recordes de venda de ingressos. Depois de vender mais de 3 mil unidades em menos de 24 horas, o público que garantiu presença já passa de 4.500 pessoas. O festival – considerado o melhor do Brasil no segmento de churrasco – entra agora no 3º lote de vendas, com expectativa de esgotamento ainda mais rápido.

A 5ª edição do Brasa será realizada no dia 20 de setembro, no Seminário São José, em Cascavel (PR). Serão mais de 70 estações gastronômicas com um cardápio variado e receitas típicas nacionais e internacionais (incluindo cortes bovinos, suínos, pescados e exóticos, entre outros), além de um open bar completo com mais de 60 rótulos de chope e cerveja, drinks, vinhos, destilados e produtos não alcoólicos. Tudo isso durante 7 horas, com comida à vontade e música de primeira.

A programação inclui 2 pavilhões com shows ao vivo de 8 bandas. A novidade fica por conta do Palco Hooligans, dedicado ao rock, onde irão se apresentar as bandas NOSUX, Quebra Mar, Rock4Roots e Back 2 School. Já no Palco Petra, o público poderá curtir o melhor do sertanejo e do pagode, com o Grupo Cativa Samba, É o Fole e Rob Nunes.

Outro destaque é o espaço kids coberto, com 1.000 m² de recreação e alimentação assinada pelo Mundo Animal, garantindo diversão para todas as idades. Para o conforto do público, o espaço de 48 mil m² no Seminário inclui estruturas cobertas e ao ar livre, lounges, camarotes, banheiros climatizados, segurança e assistência médica.