Brasa Festival 2025 consolida protagonismo nacional e celebra apoio de grandes marcas

Cascavel - O último sábado (20) foi um dia histórico para Cascavel (PR). Em sua 5ª edição, o Brasa reuniu milhares de pessoas no Seminário São José e confirmou, mais uma vez, sua posição como o melhor festival de churrasco do Brasil. Foram 7 horas de gastronomia à vontade, com mais de 70 estações, open bar completo, pratos preparados por churrasqueiros e chefs renomados, e vários shows de música ao vivo.

Além da celebração da cultura do churrasco, o Brasa Festival mostrou sua força como um evento de relevância nacional, atraindo um público de diversas regiões brasileiras e até de países vizinhos. A combinação de música, estrutura de alto nível, variedade gastronômica e organização reforçou o selo de qualidade que acompanha o festival desde a sua primeira edição.

Um dos pontos altos desta trajetória de sucesso é o apoio de grandes marcas. Em 2025, o Brasa Festival teve o orgulho de contar com a Levo Alimentos como patrocinadora oficial e apresentadora do evento. Outro apoio de peso partiu do VIAJE Paraná, órgão de promoção do turismo paranaense que foi patrocinador master do Brasa, reforçando o incentivo do Estado a experiências que unem turismo, cultura e gastronomia.