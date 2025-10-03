Bazar de Suplementos Fitness na APAE de Cascavel

Cascavel - Suplementos com até 60% de desconto podem ser encontrados nesta sexta e sábado no Bazar da APAE de Cascavel. São itens das principais marcas em evidência no mercado, a preços que vão de R$ 5,90 a R$ 350.

O bazar ocorre nesta sexta-feira, até às 19h e no sábado, das 9h às 16h, no ginásio de esportes da instituição.