Balizas da Escola Quintino Bocaiuva se destacam nos ensaios

Cascavel – Com a proximidade do Dia da Independência, os preparativos para o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro movimentam escolas e comunidades em Cascavel. Na Escola Quintino Bocaiuva, a expectativa cresce em torno da apresentação das balizas, que têm se destacado nos ensaios conduzidos pela professora Bete de Almeida.
As práticas, realizadas em frente à escola, chamam a atenção da comunidade, que acompanha de perto o empenho e a disciplina das alunas.
Responsáveis por abrir o desfile ao lado da banda marcial, as balizas unem técnica e arte em uma performance inspirada na ginástica rítmica. Utilizando bastões, arcos e bandeiras, as jovens garantem movimentos sincronizados, beleza e leveza, transformando sua participação em um dos momentos mais aguardados do evento.
Mais do que uma apresentação visual, a performance das balizas da Escola Quintino Bocaiuva simboliza a importância da arte, da disciplina e do trabalho em equipe nas comemorações cívicas, emocionando e encantando o público a cada ano.
Desfile Cívico-Militar em Cascavel
O desfile de 7 de Setembro, além de marcar a celebração da Independência do Brasil, é também uma oportunidade de valorizar o talento e a dedicação de professores e estudantes que mantêm viva a tradição cívica em Cascavel. Neste ano, o Brasil se prepara para celebrar os 203 anos de sua Independência e, em Cascavel, o tradicional Desfile Cívico-Militar será realizado no dia 7 de Setembro, a partir das 8h30. A concentração será na Rua Sete de Setembro, com trajeto em direção à Avenida Carlos Gomes.