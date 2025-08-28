Balizas da Escola Quintino Bocaiuva se destacam nos ensaios

Cascavel – Com a proximidade do Dia da Independência, os preparativos para o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro movimentam escolas e comunidades em Cascavel. Na Escola Quintino Bocaiuva, a expectativa cresce em torno da apresentação das balizas, que têm se destacado nos ensaios conduzidos pela professora Bete de Almeida.

As práticas, realizadas em frente à escola, chamam a atenção da comunidade, que acompanha de perto o empenho e a disciplina das alunas.

Responsáveis por abrir o desfile ao lado da banda marcial, as balizas unem técnica e arte em uma performance inspirada na ginástica rítmica. Utilizando bastões, arcos e bandeiras, as jovens garantem movimentos sincronizados, beleza e leveza, transformando sua participação em um dos momentos mais aguardados do evento.