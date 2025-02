Bailarina de Cascavel é aprovada em audições de escolas internacionais de dança

Cascavel - O sonho de estar nos principais palcos do mundo está cada vez mais perto para uma jovem bailarina de Cascavel. Aos 15 anos, Heloísa Andriola Tchaika acaba de conquistar um feito inédito. A jovem foi aprovada em quatro audições para integrar as principais escolas de dança do mundo.

Aluna de ballet da Escola de Dança Grazielle Viechnieski desde os três anos de idade, Heloísa já vinha se destacando com apresentações na cidade. No mês passado, ela participou do Mostra Dança, em São Paulo. O curso reúne meninas e meninos de todo o Brasil e, além de ter aulas com professores de renome internacional, também realiza testes para bolsas de estudo em escolas de dança espalhadas por vários países.

A jovem bailarina de Cascavel foi avaliada por cerca de duas semanas e conseguiu ser aprovada, de uma vez só, em 4 das 5 maiores escolas do mundo. O resultado com o convite para ingressar nas escolas foi divulgado nesta semana. Esta é a primeira vez que uma bailarina de Cascavel consegue tantas aprovações simultaneamente.

“Fui muito preparada para tentar passar em alguma das audições, mas nunca imaginava que conseguiria ser aprovada nas 4. Fiquei muito feliz quando vi o meu nome nas listas. Não caiu a ficha ainda. Mas, sei que estou colhendo tudo o que construí nesses anos todos durante a minha trajetória”. Heloísa Andriola Tchaika

Agora, Heloísa terá que escolher em qual escola irá se matricular para iniciar as aulas previstas para o segundo semestre deste ano. A bailarina terá que decidir entre participar da Barcelona Dance Center, na Espanha; Oppus Ballet, na Itália; American Academy of Ballet, em Nova York, e Joffrey Ballet School, com sede em vários países.