Santa Helena - Entre os dias 10 e 12 de outubro, a cidade de Santa Helena (PR) foi palco de um dos maiores encontros de crianças no oeste do Paraná: o Aventuri 2025.

O evento reuniu cerca de 1.500 aventureiros e membros da diretoria, vindos de diferentes cidades do oeste paranaense.

Com o tema “Aventuras no Velho Oeste”, o encontro levou as crianças a uma verdadeira imersão na época da expansão do faroeste americano, por meio de histórias, encenações e atividades que unem desafios físicos, dinâmicas mentais e reflexões espirituais.

O Aventuri é promovido pelo Clube de Aventureiros, projeto educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia que incentiva valores como amizade, solidariedade, cuidado com a natureza e espiritualidade cristã.