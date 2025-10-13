Santa Helena - Entre os dias 10 e 12 de outubro, a cidade de Santa Helena (PR) foi palco de um dos maiores encontros de crianças no oeste do Paraná: o Aventuri 2025.
O evento reuniu cerca de 1.500 aventureiros e membros da diretoria, vindos de diferentes cidades do oeste paranaense.
Com o tema “Aventuras no Velho Oeste”, o encontro levou as crianças a uma verdadeira imersão na época da expansão do faroeste americano, por meio de histórias, encenações e atividades que unem desafios físicos, dinâmicas mentais e reflexões espirituais.
O Aventuri é promovido pelo Clube de Aventureiros, projeto educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia que incentiva valores como amizade, solidariedade, cuidado com a natureza e espiritualidade cristã.
A programação incluiu momentos de lazer, gincanas, brincadeiras temáticas e atividades em grupo, proporcionando uma experiência inesquecível para os pequenos participantes.
O evento movimentou Santa Helena, trazendo visitantes, voluntários e familiares, além de envolver a comunidade local.
Crédito: Divulgação