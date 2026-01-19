O avanço das casas de apostas físicas, conhecidas como betshops, recolocou o tema dos jogos de azar no centro do debate público no Brasil. Com o lançamento dessas operações no Paraná, autorizadas e fiscalizadas pelo governo estadual, surgiram comparações apressadas com “mini-cassinos”.

De um lado, o Estado defende um modelo controlado, com terminais, caixa e identificação obrigatória do apostador, enquanto de outro, críticos questionam os limites entre apostas legais e a reintrodução gradual do jogo presencial.

Esse movimento estadual funciona como gancho para uma discussão maior sobre a possível legalização nacional de cassinos físicos nos próximos anos. Em Brasília, o tema é tratado como pauta de médio prazo, associada a tecnologia regulatória já disponível, geração de empregos e ampliação da base tributária.

O que são betshops e como funcionam no Paraná

As Casas de apostas, também chamadas de betshops no Paraná, são pontos de venda físicos licenciados pelo governo onde é possível fazer apostas esportivas e jogos de loteria legalmente, com terminais presenciais, caixa/KYC (identificação do apostador) e sem jogos de estilo cassino ou caça-níqueis tradicionais.

Elas operam com autorização estatal, exigem conformidade regulatória e oferecem uma alternativa regulamentada aos canais ilegais que floresciam no passado.

A Lottopar, autarquia responsável pela regulamentação de loterias e apostas no estado, autorizou algumas das primeiras apostas presenciais e virtuais que obedecem às regras de licenciamento estadual.

No entanto, críticos no debate público compararam esses estabelecimentos a “mini-cassinos”, dada a aparência e experiência de jogos eletrônicos, apesar de não oferecerem jogos de azar no modelo tradicional de cassino.

Enquanto os betshops se consolidam como alternativa física para os apostadores, cresce o interesse por experiências digitais mais completas, que vêm se tornando tendência no mercado nacional.

Cassinos físicos? O debate da liberação até 2026

O governo federal tem discutido, no âmbito do projeto de lei que trata da regulamentação dos “jogos de azar”, a possibilidade de permitir resorts integrados com cassinos. Portanto, a ideia é unir complexos turísticos que contam com hotelaria e entretenimento aos cassinos sob supervisão regulatória clara.

O ministro do Turismo sinalizou que, uma vez aprovado o projeto, a intenção seria ter pelo menos um resort com cassino em cada estado, atraindo investimentos de bilhões de reais e colocando o Brasil em pé de igualdade com mercados consolidados na América Latina e nos EUA.