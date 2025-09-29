Abertura da Semana da Pessoa Idosa de Cascavel reúne cerca de 200 pessoas

Cascavel - Na tarde desta segunda-feira (29) ocorreu a abertura da Semana da Pessoa Idosa de Cascavel. A cerimônia aconteceu no Instituto Alfredo Kaefer e reuniu cerca de 200 pessoas.

Os idosos tiveram a oportunidade participar de um momento de recreação, e também de desfrutar de alguns serviços, com por exemplo aferição de pressão e glicemia, teste de visão, entre outros. Tudo de forma gratuita. Um lanche ao fim do encontro encerrou as atividades do primeiro dia do evento.

Não há custo para participar da programação, que segue até sexta-feira (3) com diversos atrativos. Confira:

Dia 30 de setembro – Local: Instituto Alfredo Kaefer