Abertura da Semana da Pessoa Idosa de Cascavel reúne cerca de 200 pessoas

Cascavel - Na tarde desta segunda-feira (29) ocorreu a abertura da Semana da Pessoa Idosa de Cascavel. A cerimônia aconteceu no Instituto Alfredo Kaefer e reuniu cerca de 200 pessoas.
Os idosos tiveram a oportunidade participar de um momento de recreação, e também de desfrutar de alguns serviços, com por exemplo aferição de pressão e glicemia, teste de visão, entre outros. Tudo de forma gratuita. Um lanche ao fim do encontro encerrou as atividades do primeiro dia do evento.
Não há custo para participar da programação, que segue até sexta-feira (3) com diversos atrativos. Confira:
Dia 30 de setembro – Local: Instituto Alfredo Kaefer
- 9h30 Palestra Psicóloga Tanara
- 10h30 – Jogos Esportivos e Recreativos
- Local: Cinema West Side
- 14h Sessão de Cinema
Dia 01 de outubro – Local : Centro Gilberto Mayer – Cine Coliseu
- 9h Momento Musical
- 10h Stand Up Vô Emilio
- Local: Instituto Alfredo Kaefer
- 14h – Contação de histórias
- 15h -Jogos Esportivos e Recreativos
- Arremesso de Galinhas
- Torneio de Dominó
Dia 02 de outubro – Local Instituto Alfredo Kaefer
- 9h – Jogos Esportivos e Recreativos
- Concurso de Memórias
- Concurso dos sete Erros
- 14h – Jogos Esportivos e Recreativos
- Concurso de Caça Palavras
Dia 03 de setembro – Local – Instituto Alfredo Kaefer
- 9h – Jogos Esportivos e Recreativos
- Gincana Cultural
- Concurso de Piadas
- 14h -Finais dos Jogos
- 17 – Encerramento da Semana.