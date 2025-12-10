“A Estrela de Belém” une teatro, música e solidariedade no Natal da Pulse Igreja

Cascavel - A Pulse Igreja, em Cascavel, leva ao público um espetáculo natalino que mistura arte, emoção e propósito. “A Estrela de Belém” é uma produção teatral e musical original que reconta a história do nascimento de Jesus sob uma perspectiva inusitada: a da estrela que guiou os reis magos. Com leveza, humor e linguagem acessível, o espetáculo transforma a narrativa bíblica em uma experiência envolvente para toda a família.
Com roteiro próprio e a participação de mais de 100 voluntários, a montagem integra diferentes gerações da igreja – crianças, jovens e adultos – em uma grande produção coletiva. O elenco reúne teatro ao vivo, música original com coral, dança jazz e contemporânea, além de personagens cômicos e recursos visuais como cenários, figurinos e projeções especiais.
A peça apresenta uma estrela cheia de expectativas que descobre que seu brilho não está ligado à fama, mas à missão. Guiada por anjos, ela percorre passagens importantes da Bíblia, do Éden às profecias, até a noite do nascimento de Jesus. Ao longo da jornada, compreende que sua luz existe para conduzir as pessoas até a “verdadeira Luz”, a mensagem central do Natal: Jesus!
Além do aspecto artístico, o evento também tem caráter solidário. A entrada é gratuita, com a sugestão de doação de 1 kg de alimento ou produto de higiene/limpeza, que será destinada ao Mercado Solidário, do projeto social Dorcas, desenvolvido pela Pulse Igreja. Esta é mais uma oportunidade para celebrar o Natal com arte, reflexão e solidariedade.
Serviço
Espetáculo: A Estrela de Belém
Datas e horários:
- Sexta-feira (12/12), às 20h
- Sábado (13/12), às 20h
- Domingo (14/12), às 10h, 17h e 19h
Local: Pulse Igreja – Rua Rio de Janeiro, 2997, Cascavel (PR)
Classificação: Livre para todas as idades
Entrada: Doação solidária (opcional)
Crédito: Divulgação