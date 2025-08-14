Home Variedades

8ª Noite de Gala já tem data para retirada de ingressos gratuitos em concerto memorável com Mozart

Cascavel - A espera acabou. A 8ª edição da Noite de Gala, um dos eventos mais prestigiados do calendário cultural de Cascavel, será realizada no dia 3 de setembro, às 20h, no Teatro Municipal Sefrin Filho, e traz novidades para quem quer garantir lugar no concerto.

Os ingressos gratuitos poderão ser retirados a partir do dia 25 de agosto, no Instituto Kahal, localizado dentro do prédio da Unipar em Cascavel. A entrada é gratuita, mas se pede a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Os ingressos precisam ser retirados antecipadamente por conta da limitação do espaço, mas antes disso é preciso fazer sua reserva no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO87TbsxReg-0fSr4OcwrbNb8s7Hmr0XXEL290QGTA82D7vg/viewform?usp=send_form.

Este ano, o público será presenteado com a grandiosa “Missa da Coroação”, de Wolfgang Amadeus Mozart, obra composta em 1779 e historicamente associada a cerimônias imperiais. A apresentação será regida pelo maestro Israel Menezes, com participação do grupo Membra Vocal — que celebra 12 anos de história — e solistas de destaque nacional, além da renomada Orquestra de Câmara de Cascavel.

Conheça cada um dos solistas

Camila Santiago – Mezzosoprano

Com sólida trajetória no cenário lírico, Camila Santiago já se apresentou ao lado de grandes nomes internacionais, como o barítono canadense Gino Quilico. Interpretou Rosina na ópera O Barbeiro de Sevilha e foi solista em montagens como The Mikado, Così fan tutte, Messias de Händel e Requiem de Mozart.

Idealizadora dos projetos Ópera Hits e Magnificat (2024), Camila atua com diversas orquestras brasileiras e é mestranda em Música pela Universidade Estadual de Maringá. Foi semifinalista nos concursos GRUCanto (2023) e Joaquina Lapinha (2025).

Daniel Soufer – Tenor

Natural de Caraguatatuba, iniciou os estudos de canto em 2015 e já atuou com o maestro João Carlos Martins. Passou por renomados programas de formação como o Ópera Estúdio da EMESP e a Academia de Ópera do Theatro São Pedro.

Entre seus papéis de destaque estão Tamino (A Flauta Mágica), Ramiro (La Cenerentola) e Dorvil (La scala di seta). É orientado pelo professor Thiago Montero.

Djonatan Ledur – Baixo

Formado em Canto Lírico pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Djonatan iniciou sua trajetória em 2009 com o tenor Jocimar Silva e a soprano Dora Urban.
Atualmente, atua como preparador vocal e regente de coros femininos, juvenis e comunitários na região Oeste do Paraná, como o Coro Feminino Clareana e o Coral Santa Rita.

Michele Coelho – Soprano

Iniciou seus estudos musicais em 2007 e se formou em Bacharelado em Canto pela EMBAP. Concluiu com louvor o mestrado em Canto Lírico pelo Conservatório Benedetto Marcello, em Veneza, Itália.

Professora e preparadora vocal, Michele já se apresentou em diversas produções operísticas e concertos no Brasil e na Itália. É preparadora vocal do Movimento Canta Oeste desde a fundação do projeto.

Segundo o chanceler Jocimar Silva, a 8ª Noite de Gala reafirma sua missão de democratizar o acesso à música clássica, unindo excelência artística e solidariedade. Toda a arrecadação de alimentos será destinada a instituições que apoiam famílias em situação de vulnerabilidade.

Crédito: Divulgação/Assessoria

