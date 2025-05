7ª edição da Nipofest começa amanhã (3), em Cascavel

Cascavel - A contagem regressiva chegou ao fim e, neste fim de semana, o Japão ganha uma extensão no Oeste do Paraná, com a realização, no Centro de Eventos de Cascavel, da sétima edição da Nipofest. Considerado uma das maiores mostras da cultura japonesa realizadas fora dos grandes centros do País, o festival começa neste sábado (3) e segue até domingo (4), com entrada gratuita.

São mais de 30 atrações culturais, além de oficinas, shows, danças típicas, cosplay, espaço geek e uma praça gastronômica de dar água na boca. A expectativa é de que mais de 25 mil pessoas passem pelo evento.

“Trabalhamos muito para oferecer o melhor da nossa cultura a todos os visitantes. É um evento feito por voluntários e com gostinho familiar, que honra os nossos antepassados e deixa um legado para nossos filhos e netos”, afirma o coordenador do evento, Vander Matsumoto.

Programação

A abertura oficial está marcada para este sábado (3), às 14h30, no palco principal, com a presença de autoridades e representantes da comunidade nipo-brasileira.

Antes e depois da abertura, o público poderá curtir uma programação intensa com karaokê, taikô, danças como Bon Odori e Matsuri Dance, além da inédita eleição da Miss Nipofest, às 16h.

O festival funciona das 10h às 22h no sábado (3) e das 10h às 20h no domingo (4). O público poderá participar de oficinas gratuitas de origami, mangá, pixel art, ikebana e shodô. Também há espaço geek com quiz, Just Dance, apresentações de cosplay e batalhas de K-pop no palco secundário. As artes marciais também têm vez nas oficinas no sábado e demonstrações no domingo.

Tradição no prato

Impossível sair da Nipofest sem provar alguma delícia típica. O yakisoba da ACEC, por exemplo, é uma das atrações mais aguardadas. Estão previstas mais de 4 mil porções somente desse prato feito com receita “raiz” trazida pelos antepassados dos associados da ACEC. Mas tem muito mais: tempurá, sukiyaki, temaki, sushi, sashimi, lamén, manju e moti, entre outros.

Para agradar todos os paladares, a praça de alimentação também traz pizzas, hambúrgueres, espetinhos e até marshmallow na brasa com sorvete, uma novidade vinda de São Paulo.

Estrutura para a família

A Nipofest conta ainda com uma feira temática imperdível, com mais de 60 expositores, que movimentam a economia local. O público encontrará desde kimonos a espadas decorativas, de papelaria fofa a cosméticos coreanos, passando por artesanato, brinquedos educativos, utensílios asiáticos e colecionáveis.

Para o público geek, tem um paraíso à parte com fantasias, pelúcias, camisetas, canecas, jogos, meias temáticas e muito mais. O evento também oferece espaço kids, área de descanso e ambientes climatizados e acessíveis.

Sobre a Nipofest

Realizada pela ACEC (Associação Cultural e Esportiva de Cascavel), com apoio do Consulado Geral do Japão em Curitiba e incentivo do Ministério da Cultura via Lei Rouanet, a Nipofest tem também o apoio da Itaipu Binacional, do Comtur e de parceiros locais.

Criada em 2013, ainda na Praça da Catedral Nossa Senhora Aparecida, a Nipofest cresceu com a força do voluntariado e da comunidade japonesa em Cascavel. Desde 2016, é realizada no Centro de Convenções e Eventos e integra o calendário oficial de eventos do município e do Paraná.