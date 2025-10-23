100fronteiras Jazz Festival leva música e cultura gratuita a Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu e Paraná - Entre os dias 1 e 2 de novembro de 2025, o Mercado Público Barrageiro será o ponto de encontro da música, da arte e da diversidade na Tríplice Fronteira. O espaço recebe o 100fronteiras Jazz Festival, evento gratuito que promete transformar Foz do Iguaçu em um palco vibrante de ritmos e experiências sensoriais.
Com 24 horas de programação gratuita distribuídas em dois dias, o festival celebra a democratização da cultura e a força da cena musical fronteiriça, reunindo artistas locais, nacionais e internacionais. A iniciativa é viabilizada por uma noite de gala – o 100fronteiras Jazz Night, marcada para o dia 31 de outubro no Sanma Hotel –, que garante a sustentabilidade dos dias abertos ao público.
Atrações confirmadas e experiências musicais na Tríplice Fronteira
Entre os destaques da programação, o público poderá assistir ao guitarrista Robin Banerjee, conhecido por acompanhar Amy Winehouse na era Back to Black, em um tributo especial à cantora britânica, ao lado da artista Tina e da banda Side B.
Outras atrações incluem o renomado contrabaixista Celso Pixinga, acompanhado por Henrique Mota e Igor Willcox no show Quase Acústico; além do DJ e produtor Isaac Varzim, que mistura jazz, funk e grooves brasileiros.
A programação também valoriza os talentos locais, com apresentações de grupos como 4Jazz, Jazz do Iguaçu, Jazzcare Trio, Frontezz, Herencia Latina e Três Tons de Jazz, reforçando o papel do festival como vitrine para a produção artística da região.
Segundo Denys Alex Fretes Grellmann, presidente do Instituto 100fronteiras, o evento representa mais do que um encontro musical:
“Este festival é a realização de um sonho. Queremos democratizar a cultura e criar conexões reais entre as pessoas da nossa comunidade. O jazz, por sua natureza, abraça a diversidade — e isso reflete a essência multicultural de Foz do Iguaçu.”
Cultura, solidariedade e valorização da história local
O 100fronteiras Jazz Festival também promove uma ação solidária: durante o evento, o público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao projeto Um Chute para o Futuro, do professor Ronaldo Cáceres, em apoio a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
Além da música, o festival apresenta o ebook “Antes de Santos Dumont: Relatos das Cataratas do Iguaçu (1542–1916)”, de Micael Alvino da Silva, fruto da parceria entre o Instituto 100fronteiras e a Unila, reforçando o compromisso com a valorização da história e da educação na região.
Reconhecido pela UNESCO durante o International Jazz Day, o projeto agora ganha dimensão internacional, com expectativa de receber mais de 3.500 pessoas entre moradores, turistas e apreciadores do gênero.
Serviço – 100fronteiras Jazz Festival 2025
📅 Quando: 1 e 2 de novembro (sábado e domingo)
🕙 Horário: das 10h às 22h
📍 Onde: Mercado Público Barrageiro, Foz do Iguaçu – PR
🎟️ Entrada gratuita: com doação voluntária de 1kg de alimento não perecível
📲 Mais informações: @100fronteirasjazzfestival
🌐 Programação completa: www.100fronteirasjazzfestival.com
Evento relacionado:
🎩 Gala de Abertura – 100fronteiras Jazz Night
📅 31 de outubro (sexta-feira)
📍 Sanma Hotel – Foz do Iguaçu (evento pago, ingressos limitados)
Sobre o Instituto 100fronteiras: O Instituto 100fronteiras é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover o desenvolvimento cultural, social e turístico da Tríplice Fronteira. Por meio de eventos e projetos de alto impacto, busca fortalecer a identidade trinacional, democratizar o acesso à cultura e gerar oportunidades para a comunidade local