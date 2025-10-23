100fronteiras Jazz Festival leva música e cultura gratuita a Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu e Paraná - Entre os dias 1 e 2 de novembro de 2025, o Mercado Público Barrageiro será o ponto de encontro da música, da arte e da diversidade na Tríplice Fronteira. O espaço recebe o 100fronteiras Jazz Festival, evento gratuito que promete transformar Foz do Iguaçu em um palco vibrante de ritmos e experiências sensoriais.

Com 24 horas de programação gratuita distribuídas em dois dias, o festival celebra a democratização da cultura e a força da cena musical fronteiriça, reunindo artistas locais, nacionais e internacionais. A iniciativa é viabilizada por uma noite de gala – o 100fronteiras Jazz Night, marcada para o dia 31 de outubro no Sanma Hotel –, que garante a sustentabilidade dos dias abertos ao público.

Atrações confirmadas e experiências musicais na Tríplice Fronteira

Entre os destaques da programação, o público poderá assistir ao guitarrista Robin Banerjee, conhecido por acompanhar Amy Winehouse na era Back to Black, em um tributo especial à cantora britânica, ao lado da artista Tina e da banda Side B.

Foto: Crédito – Acervo pessoal do artista : Robin Banerjee

Outras atrações incluem o renomado contrabaixista Celso Pixinga, acompanhado por Henrique Mota e Igor Willcox no show Quase Acústico; além do DJ e produtor Isaac Varzim, que mistura jazz, funk e grooves brasileiros.

A programação também valoriza os talentos locais, com apresentações de grupos como 4Jazz, Jazz do Iguaçu, Jazzcare Trio, Frontezz, Herencia Latina e Três Tons de Jazz, reforçando o papel do festival como vitrine para a produção artística da região.

Segundo Denys Alex Fretes Grellmann, presidente do Instituto 100fronteiras, o evento representa mais do que um encontro musical: