Cascavel e Paraná - A Transitar informa que, em razão das comemorações pelos 74 anos de Cascavel e da abertura do Natal de Luz e Paz 2025, haverá interdição temporária de vias nesta sexta-feira (14), a partir das 15h. A medida tem como objetivo garantir a segurança e a organização do evento.

Interdições e Bloqueios no Entorno da Prefeitura

Os bloqueios ocorrerão nos seguintes pontos, isolando o trânsito no entorno da Prefeitura: