Cascavel e Paraná - A Transitar informa que, em razão das comemorações pelos 74 anos de Cascavel e da abertura do Natal de Luz e Paz 2025, haverá interdição temporária de vias nesta sexta-feira (14), a partir das 15h. A medida tem como objetivo garantir a segurança e a organização do evento.
Interdições e Bloqueios no Entorno da Prefeitura
Os bloqueios ocorrerão nos seguintes pontos, isolando o trânsito no entorno da Prefeitura:
- Rua Paraná com a Praça da Bíblia
- Rua Paraná com a Avenida JK
- Rua Rui Barbosa com a Rua Pernambuco
Agentes de trânsito estarão no local durante toda a programação para orientar motoristas e pedestres. A Transitar solicita atenção redobrada aos condutores que circularem pela região durante o evento.
Informações: Secom