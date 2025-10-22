Conforme Leite, esta será a prioridade do grupo de sinalização nos próximos dias, reforçando que a ciclofaixa é um ambiente que está destacado para que veículos de propulsão humana, que são as bicicletas, patinetes e os autopropelidos, tenham um lugar adequado para fazer o uso, mas que eles devem seguir a sinalização de trânsito como qualquer outra pessoa.

A presidente explicou que neste último fim de semana os agentes passaram em todas as ciclofaixas e identificaram alguns locais que precisam de revitalização, não que estivesse sem sinalização, mas onde pode ser melhorado. “Nós vamos precisar reforçar e refazer as pinturas de identificação no piso, trocar alguma placa que esteja já meio amassada, meio desgastada, mas em nenhum ponto identificamos que estivesse faltando sinalização”, explicou.

Laura Rossi Leite, presidente da Transitar, disse que a autarquia vai começar a revitalizar as pinturas de sinalização em ciclovias e em ciclofaixas da cidade, para tentar evitar este tipo de situação. Cascavel tem cerca de 48 quilômetros deste tipo de sinalização e um levantamento já está sendo feito para apontar onde a pintura deve ser reforçada, principalmente em pontos de maior fluxo. Um dos locais será na região da Rua Bom Jesus, 25 de agosto e na Rua Alexandre de Gusmão.

Lucas morreu após a sua moto elétrica bater de frente com uma caminhonete em um acidente grave que deixou a moto toda destruída. Imagens das câmeras de segurança de comércios próximos mostraram a gravidade do acidente que tirou a vida do adolescente. Socorristas e médicos foram mobilizados ao local, mas apenas constataram a morte de Lucas .

Cascavel e Paraná - O trágico acidente que vitimou o adolescente Lucas Santana Távora , 14 anos, na manhã da última quinta-feira (16), na Avenida Carlos Gomes esquina com a Rua da Lapa, acabou reacendendo a preocupação com os elétricos da cidade, tanto patinetes quanto os ciclomotores, que estão a cada dia aumentando e trafegando tanto nas ciclovias, ciclofaixas e pelas ruas. Sem fiscalização da legislação eles acabam se tornando mais um personagem da mobilidade urbana da cidade.

“Todos que estão inseridos no trânsito têm que estar atentos à sinalização, como pedestres, ciclistas e o motorista também tem que estar atento já que às vezes, o motorista dá atenção para o sentido da via e esquece de olhar no sentido oposto de onde vêm as bicicletas, os pedestres e os elétricos, já que independente do sentido da via, ele tem que estar atento ao fluxo de veículos dos ambos os sentidos que ele está trafegando”, descreveu.

Segurança

A presidente alertou ainda quanto ao uso dos equipamentos de segurança que também são importantes, entre eles, o capacete que não é um equipamento obrigatório para muitos desses veículos, mas a proteção da pessoa precisa de um equipamento que garante a segurança, impede muitos danos e ainda protege. “É preciso que as pessoas tenham consciência da proteção da sua própria vida, porque não é necessário ter uma lei para fazer com que a pessoa use equipamento, cuidar da sua própria segurança, por isso, é importante que os pais forneçam esses equipamentos e exijam que os filhos usem o capacete, já que é extremamente importante e pode ser aí o que vai determinar uma lesão ser mais grave e a utilização dele pode preservar até a saúde e a vida de uma pessoa”, salientou.

Outro ponto importante é quanto à utilização de fones de ouvido que tiram a atenção. “A gente recomenda que nem pedestres devem andar na rua com fone de ouvido, muito menos de quem pode chegar a 30 km por hora. É importante que as pessoas estejam atentas onde elas estão aos sons do seu entorno ou a utilização de um fone de ouvido, porque ele acaba impedindo que às vezes a pessoa ouça o que é importante, até a sirene em uma ambulância”, falou.

Licitação

A Transitar também está realizando uma licitação para a contratação de uma empresa para fazer o trabalho de pintura das sinalizações de ruas e avenidas da cidade. Segundo a presidente, por mês em média é feito o reforço da sinalização de 5 mil metros de pintura, já que a durabilidade varia entre seis meses a um ano. O processo licitatório foi realizado no dia 15 de outubro e do valor de R$ 4,7 milhões, o valore ficou na casa dos R$ 2,4 milhões para a empresa fazer a execução dos serviços com mão de obra e os insumos pelo período de um ano. O processo ainda segue os trâmites legais e a expectativa é que até novembro o contrato esteja assinado para começar a pintura, que será feita em toda a cidade.