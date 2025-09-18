Transitar intensifica ações educativas na Semana Nacional de Trânsito

Cascavel e Paraná - Com o objetivo de ampliar a conscientização da população, Cascavel abre nesta quinta-feira (18) a programação da Semana Nacional de Trânsito (SNT), que neste ano traz o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.
A primeira ação da agenda aborda um dos principais desafios enfrentados no trânsito atualmente: o respeito às normas de circulação. Nesta quinta-feira (18), das 9h às 10h, o projeto “Direção Segura” fará orientações e entrega de material educativo para motociclistas e motofretistas, na Rua Paraná, próximo a Rua Dom Pedro II, marcando a abertura oficial da SNT em Cascavel.
Ao longo dos próximos dias, serão promovidas diversas atividades educativas em vias públicas, escolas e espaços comunitários. As ações incluem palestras, cursos, abordagens e atividades práticas voltadas a diferentes públicos, como motociclistas, pedestres, estudantes, motoristas e também a população em geral.
Conscientização e Educação no Trânsito
De acordo com a coordenadora de Educação no Trânsito, Luciane de Moura, a programação foi pensada para envolver toda a comunidade. “A Semana Nacional de Trânsito é um momento de unir esforços para conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas. Nosso objetivo é provocar reflexão sobre atitudes que podem salvar vidas, mostrando que cada escolha no trânsito faz diferença”.
Entre os demais destaques estão as atividades de “Direção Segura” para condutores de ciclomotores, palestras e cursos práticos para crianças do ensino fundamental e da educação infantil, além de ações em parceria com instituições de ensino e entidades representativas. Outro ponto forte da programação da semana será o projeto “Mobilidade e Cidadania”, que chama atenção para o respeito às pessoas com deficiência e o uso adequado dos espaços públicos.
Ações e Parcerias na Semana Nacional de Trânsito
As atividades da Semana Nacional de Trânsito seguem até a próxima quinta-feira (25), contando com o apoio de diversos órgãos e instituições, como a Polícia Rodoviária Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), escolas municipais, associações e entidades da sociedade civil.