Transitar intensifica ações educativas na Semana Nacional de Trânsito

Cascavel e Paraná - Com o objetivo de ampliar a conscientização da população, Cascavel abre nesta quinta-feira (18) a programação da Semana Nacional de Trânsito (SNT), que neste ano traz o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

A primeira ação da agenda aborda um dos principais desafios enfrentados no trânsito atualmente: o respeito às normas de circulação. Nesta quinta-feira (18), das 9h às 10h, o projeto “Direção Segura” fará orientações e entrega de material educativo para motociclistas e motofretistas, na Rua Paraná, próximo a Rua Dom Pedro II, marcando a abertura oficial da SNT em Cascavel.

Ao longo dos próximos dias, serão promovidas diversas atividades educativas em vias públicas, escolas e espaços comunitários. As ações incluem palestras, cursos, abordagens e atividades práticas voltadas a diferentes públicos, como motociclistas, pedestres, estudantes, motoristas e também a população em geral.