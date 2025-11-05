Cascavel e Paraná - Em 2025, a Transitar tem intensificado as ações educativas de segurança no trânsito nas escolas de Cascavel. Somente neste ano, já foram realizadas 50 atividades em instituições de ensino da rede pública e privada, alcançando 4.950 pessoas, incluindo alunos, professores, pais e servidores.
Essas ações fazem parte do Projeto “Rua Segura – Transitar”, que visa promover segurança e cidadania no entorno das escolas. As intervenções incluem desde melhorias na sinalização até atividades pedagógicas que incentivam o comportamento responsável no trânsito.
Ações Educativas e Segurança no Trânsito
A coordenadora de Educação de Trânsito, Luciane Moura, explica que o trabalho é contínuo, com um rodízio das equipes pelas escolas ao longo do ano. “O foco é a prevenção. Queremos que o trânsito seja visto como um espaço de convivência, respeito e empatia. As atividades acontecem dentro e fora da sala de aula, com a participação ativa da comunidade escolar”, afirma.
O projeto tem uma abordagem interdisciplinar, levando o tema trânsito para diferentes áreas do conhecimento e envolvendo toda a rede municipal, além de escolas estaduais e particulares. As atividades incluem palestras, teatros educativos, o projeto Pé na Faixa, oficinas e simulações de situações cotidianas no trânsito.
Projeto Pequeno Educador de Trânsito
Um dos destaques é o Projeto “Pequeno Educador de Trânsito”, voltado para alunos dos 4º e 5º anos. Eles acompanham, por um turno, o trabalho dos agentes de trânsito, vivenciando na prática o papel da educação e da cidadania no trânsito. A experiência busca despertar a responsabilidade nas crianças, tornando-as multiplicadoras de boas práticas.
Parcerias e Execução do Projeto
O Projeto “Rua Segura – Transitar” está em execução desde 2017, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Secretaria de Obras Públicas (Sesop) e outras instituições. As atividades acontecem de março a dezembro, com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação da vida.
Instituições de ensino interessadas podem agendar as atividades educativas pelo WhatsApp (45) 99125-9894. A equipe da Transitar está disponível para orientar, planejar e realizar as ações de educação no trânsito em toda a rede escolar.
Fonte: Secom