Cascavel e Paraná - Em 2025, a Transitar tem intensificado as ações educativas de segurança no trânsito nas escolas de Cascavel. Somente neste ano, já foram realizadas 50 atividades em instituições de ensino da rede pública e privada, alcançando 4.950 pessoas, incluindo alunos, professores, pais e servidores.

Essas ações fazem parte do Projeto “Rua Segura – Transitar”, que visa promover segurança e cidadania no entorno das escolas. As intervenções incluem desde melhorias na sinalização até atividades pedagógicas que incentivam o comportamento responsável no trânsito.

Ações Educativas e Segurança no Trânsito

A coordenadora de Educação de Trânsito, Luciane Moura, explica que o trabalho é contínuo, com um rodízio das equipes pelas escolas ao longo do ano. “O foco é a prevenção. Queremos que o trânsito seja visto como um espaço de convivência, respeito e empatia. As atividades acontecem dentro e fora da sala de aula, com a participação ativa da comunidade escolar”, afirma.

O projeto tem uma abordagem interdisciplinar, levando o tema trânsito para diferentes áreas do conhecimento e envolvendo toda a rede municipal, além de escolas estaduais e particulares. As atividades incluem palestras, teatros educativos, o projeto Pé na Faixa, oficinas e simulações de situações cotidianas no trânsito.