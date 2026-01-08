Cascavel e Paraná - Um acidente fatal ocorreu na manhã desta quinta-feira (08) na rodovia BR-277, em Cascavel, próximo à marginal entre os bairros Maria Luiza e Universitário. O incidente chamou a atenção de motoristas logo nas primeiras horas do dia.

Foto: Luiz Felipe Max

De acordo com informações, os veículos seguiam no mesmo sentido quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, houve a colisão. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o acostamento e caiu na canaleta de escoamento de água. Apesar do rápido atendimento das equipes de socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na motocicleta, estava também uma mulher, que sofreu ferimentos graves. Ela recebeu atendimento médico de emergência e foi levada para o hospital, onde permanece em cuidados intensivos devido à gravidade de seu quadro.