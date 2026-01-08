Cascavel e Paraná - Um acidente fatal ocorreu na manhã desta quinta-feira (08) na rodovia BR-277, em Cascavel, próximo à marginal entre os bairros Maria Luiza e Universitário. O incidente chamou a atenção de motoristas logo nas primeiras horas do dia.
De acordo com informações, os veículos seguiam no mesmo sentido quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, houve a colisão. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o acostamento e caiu na canaleta de escoamento de água. Apesar do rápido atendimento das equipes de socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Na motocicleta, estava também uma mulher, que sofreu ferimentos graves. Ela recebeu atendimento médico de emergência e foi levada para o hospital, onde permanece em cuidados intensivos devido à gravidade de seu quadro.
A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para garantir a segurança durante os trabalhos da perícia. O corpo do motociclista, identificado como Fernando Santos, foi encaminhado ao necrotério da Polícia Científica para exames complementares.
O local do acidente foi parcialmente interditado, mas o trânsito fluiu sem grandes transtornos. O caso reforça o alerta para a importância de redobrar a atenção ao dirigir, especialmente em trechos urbanos com alto volume de tráfego.
