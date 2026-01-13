No km 496 da BR-277, um caminhão carregado com milho tombou. O motorista, ainda não identificado, sofreu ferimentos e recebe atendimento médico no local.

Equipes da concessionária da rodovia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local, controlando o tráfego e sinalizando a via. A rodovia está parcialmente interditada, com fluxo sendo feito de forma controlada.