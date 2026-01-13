Cascavel e Paraná - A Transitar iniciou nesta semana a revitalização da sinalização viária em diversos pontos da cidade sendo que, neste primeiro momento, o trabalho será concentrado nas instituições escolares da cidade, tanto nos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) quanto nas escolas municipais. A intenção é de aproveitar este período que não tem aula para fazer este trabalho e que esteja pronto antes do retorno às aulas, no início de fevereiro.
De acordo com a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, já existe um cronograma definido de trabalho que inclui a pintura das faixas de pedestre, áreas de estacionamento, indicação de pare nas esquinas, entre outras sinalizações que são importantes para a mobilidade urbana da cidade. “Estabelecemos este período como prioridade dos serviços de manutenção das áreas escolares, já que elas se desgastam durante o ano e a revitalização garante a segurança das nossas crianças e destacando para o motorista preservar essas áreas”, disse ela.
Revitalização da Sinalização Viária
Leite explicou ainda que logo depois das instituições de ensino a ideia é avançar para os cruzamentos dos bairros, primeiro os que têm maior fluxo de veículos seguindo depois para os outros. “Temos um calendário de atividades que são observadas durante todo o ano. Temos dois tipos de trabalhos; os de manutenção preventiva, que é esse trabalho que nós estamos refazendo aqui agora com especial atenção com as escolas e temos o trabalho de reparação, como a eventualidade de uma placa que foi danificada. Os serviços de reparação e de urgências, são atendidos num prazo de 12 horas”, explicou.
Segundo a presidente da autarquia de trânsito, os serviços são executados por servidores da própria Transitar que tem ao todo 8 pessoas divididas em dois grupos, um deles é responsável pelas as placas de sinalização e a outra equipe pela revitalização da pintura.
Além disso, tem outra empresa terceirizada que foi contratada pela a Transitar e que é responsável pela a pintura em outros trechos e de maiores extensões. Em 2025, foram revitalizados 98 mil m² de ruas e 2.848 placas foram substituídas ou instaladas. O investimento foi de R$ 2.807.248,00, custeado com recursos provenientes da quitação de multas.
A presidente lembrou ainda que são muitas unidades escolares e que eles vão contar com a colaboração do clima, já que é preciso tempo aberto para a via receber a tinta.
“A nossa ideia é que todas as escolas já estejam já revitalizadas a sinalização e que isso traz com que haja uma segurança e uma identificação correta dos locais, que vai então diminuir ali a possibilidade de um sinistro. Então, a gente pretende então refazer todas as faixas de pedestres, indicação de áreas escolares, para que quando de fato as aulas voltarem, essa sinalização esteja perfeitamente atendida e corrigida”, detalhou.
Ela disse ainda que mesmo que seja tudo feito, no meio do ano a previsão é de ser refeita a sinalização horizontal e a vertical. “Separamos por bairros e temos uma equipe que trabalha com a sinalização horizontal e vertical, aquelas que são de emergência, uma placa que foi danificada ou derrubada, essa então nós temos um trabalho então que ele tem que ser realizado no prazo de 12 horas. Nós separamos esses trabalhos naquilo que eventualmente possa resultar um sinistro por falta de sinalização”, falou a presidente.
Cronograma
Neste ano, a autarquia inclusive publicou um cronograma de atividades por bairros. Ainda neste mês de janeiro a revitalização vai ocorrer na pista interna e pátio do Aeroporto e pela a extensão das avenidas Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco. Em fevereiro será a vez do Bairro Maria Luiza, seguido pelos bairros Cancelli e Pioneiros Catarinenses em março e abril, respectivamente. Em maio, a revitalização chega ao bairro Brasília e em junho ao São Cristóvão e ao Periolo.
No segundo semestre do ano, será a vez dos bairros Morumbi e Cataratas;
em julho, XIV de Novembro e Guarujá em agosto, setembro o Brasmadeira, em outubro o Parque Verde e o Tropical, novembro o Cascavel Velho e encerrando o ano o Bairro Neva no mês de dezembro.
Serviço
A população pode deve indicar problemas relacionados à sinalização pelo telefone (45) 98431-6370, que inclusive recebe mensagens e fotos. “Temos aí um canal de atendimento exclusivo e para essa finalidade que a pessoa pode mandar então ela tem que indicar o que quer, uma fotografia e o local, o endereço, o que a gente passa a localizar perfeitamente, essa revitalização, então essa manutenção precisa ser feita de forma imediata”, concluiu.