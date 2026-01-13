Cascavel e Paraná - A Transitar iniciou nesta semana a revitalização da sinalização viária em diversos pontos da cidade sendo que, neste primeiro momento, o trabalho será concentrado nas instituições escolares da cidade, tanto nos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) quanto nas escolas municipais. A intenção é de aproveitar este período que não tem aula para fazer este trabalho e que esteja pronto antes do retorno às aulas, no início de fevereiro.

De acordo com a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, já existe um cronograma definido de trabalho que inclui a pintura das faixas de pedestre, áreas de estacionamento, indicação de pare nas esquinas, entre outras sinalizações que são importantes para a mobilidade urbana da cidade. “Estabelecemos este período como prioridade dos serviços de manutenção das áreas escolares, já que elas se desgastam durante o ano e a revitalização garante a segurança das nossas crianças e destacando para o motorista preservar essas áreas”, disse ela.

Revitalização da Sinalização Viária

Leite explicou ainda que logo depois das instituições de ensino a ideia é avançar para os cruzamentos dos bairros, primeiro os que têm maior fluxo de veículos seguindo depois para os outros. “Temos um calendário de atividades que são observadas durante todo o ano. Temos dois tipos de trabalhos; os de manutenção preventiva, que é esse trabalho que nós estamos refazendo aqui agora com especial atenção com as escolas e temos o trabalho de reparação, como a eventualidade de uma placa que foi danificada. Os serviços de reparação e de urgências, são atendidos num prazo de 12 horas”, explicou.

Segundo a presidente da autarquia de trânsito, os serviços são executados por servidores da própria Transitar que tem ao todo 8 pessoas divididas em dois grupos, um deles é responsável pelas as placas de sinalização e a outra equipe pela revitalização da pintura.

Além disso, tem outra empresa terceirizada que foi contratada pela a Transitar e que é responsável pela a pintura em outros trechos e de maiores extensões. Em 2025, foram revitalizados 98 mil m² de ruas e 2.848 placas foram substituídas ou instaladas. O investimento foi de R$ 2.807.248,00, custeado com recursos provenientes da quitação de multas.

A presidente lembrou ainda que são muitas unidades escolares e que eles vão contar com a colaboração do clima, já que é preciso tempo aberto para a via receber a tinta.