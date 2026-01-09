Brasil - Passou a valer nesta sexta-feira (9) a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas considerados “bons condutores”, sem registro de infrações recentes. A medida entrou em vigor após a assinatura de ato administrativo pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

Segundo o governo federal, as renovações começam a ser emitidas gratuitamente a partir desta sexta. A medida tem efeito retroativo a 10 de dezembro, data da assinatura da medida provisória que instituiu a renovação automática.

Terão direito ao benefício os motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), ou seja, aqueles que não cometeram infrações nos últimos 12 meses. Nesses casos, a CNH será renovada automaticamente no sistema quando vencer.

Com a mudança, o condutor não precisará comparecer ao Detran. Ele receberá apenas uma notificação confirmando a renovação automática do documento.

“O governo do Brasil, por meio do Ministério dos Transportes e do programa CNH do Brasil, renovou automaticamente sua CNH, sem taxas e sem novos exames. Obrigado por dirigir com responsabilidade e ajudar a salvar vidas”, diz a mensagem enviada aos motoristas beneficiados.

De acordo com o ministro Renan Filho, apenas os condutores que desejarem a versão física da CNH terão custos. Nesse caso, será necessário procurar o Detran e pagar a taxa de emissão do documento.

“O estímulo para que as pessoas conduzam bem separa o bom do mau condutor e permite que o Estado atue de forma mais rigorosa sobre quem desrespeita as regras”, afirmou o ministro.

Limites da renovação automática

Motoristas entre 20 e 50 anos podem ter a CNH renovada automaticamente por até dez anos, desde que não tenham infrações.