Região Oeste: Mortes nas rodovias federais sobem; BR-369 é o novo gargalo?

Paraná - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Paraná divulgou balanço no número de mortes nas rodovias federais paranaenses neste ano, que apontam que ouve uma alta de 2% no número de mortes nas rodovias federais de todo o Estado, índice um pouco menor do que no primeiro semestre que atingiu o pico de 8% a mais, em comparação com o mesmo período de 2024.

Com os sinistros registrados no último trimestre, o aumento percentual caiu para 1,8%. Apesar de sinalizar uma tendência de queda, os dados ainda preocupam, especialmente ao considerar o alto patamar de mortes. De janeiro a setembro deste ano foram ao todo 453 vidas perdidas. “Muitos desses óbitos estão relacionados a comportamentos inadequados, como excesso de velocidade, ultrapassagens mal sucedidas e desatenção, por exemplo”, disse Fernando César Oliveira, superintendente da PRF do Paraná.

Segundo a PRF desde 2018, quando 494 pessoas perderam a vida, as rodovias federais no Paraná têm registrado crescimento nos números de mortes em sinistros, contrariando a tendência de queda. Em 2024, de janeiro a setembro, foram constatadas 444 mortes. Os principais tipos de acidentes responsáveis por puxar a alta no primeiro semestre — atropelamentos e colisões frontais — tiveram uma redução de participação no total de registros.

Esses tipos, que contabilizavam até junho mais de 50% das mortes, passaram a representar 47% das ocorrências. Apesar dessa diminuição, 71 vidas foram perdidas nesses sinistros. Com relação à fiscalização, em comparação ao mesmo período em 2024, de janeiro a setembro, houve diminuição no número de infrações de ultrapassagem, com queda de cerca de 37%.

Porém, o excesso de velocidade (comportamento de risco para sinistros graves) apresentou um aumento de aproximadamente 38% em 2025. Ao longo deste ano, até setembro, foram registradas 9.905 ultrapassagens proibidas e 391.076 condutores foram autuados por excederem o limite de velocidade.

No início do segundo semestre, a PRF intensificou ações voltadas à segurança viária, com reforço da fiscalização de velocidade, combate à embriaguez ao volante e intensificação de campanhas educativas ligadas à Semana Nacional do Trânsito. A redução nesse período também pode estar associada a uma otimização na sinalização viária e às melhorias realizadas pelas concessionárias.