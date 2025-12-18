Cascavel e Paraná - A Polícia Militar do Paraná, por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOTran), realizou uma operação de fiscalização na região norte de Cascavel, com foco na segurança viária e no cumprimento das normas de trânsito.
A ação envolveu patrulhamento ostensivo e bloqueios estratégicos para identificar infrações e veículos irregulares. O objetivo foi garantir que motoristas, motociclistas e pedestres respeitassem as leis de trânsito, reduzindo os riscos nas vias urbanas.
Durante a operação, as equipes abordaram motoristas e verificaram documentos, condições dos veículos e a regularidade dos condutores. A fiscalização resultou em diversas infrações, incluindo condução sem habilitação, documentos vencidos e outras irregularidades.
A ação faz parte das atividades de prevenção de acidentes e conscientização da PM, que visa promover a segurança nas ruas de Cascavel.
Resultados da operação:
- 75 autos de infração lavrados
- 23 pessoas abordadas
- 29 veículos fiscalizados
- 5 motocicletas recolhidas
- 4 condutores sem CNH
- 6 documentos em atraso
Fonte: SOT