Cascavel e Paraná - A Polícia Militar do Paraná, por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOTran), realizou uma operação de fiscalização na região norte de Cascavel, com foco na segurança viária e no cumprimento das normas de trânsito.

A ação envolveu patrulhamento ostensivo e bloqueios estratégicos para identificar infrações e veículos irregulares. O objetivo foi garantir que motoristas, motociclistas e pedestres respeitassem as leis de trânsito, reduzindo os riscos nas vias urbanas.

Durante a operação, as equipes abordaram motoristas e verificaram documentos, condições dos veículos e a regularidade dos condutores. A fiscalização resultou em diversas infrações, incluindo condução sem habilitação, documentos vencidos e outras irregularidades.