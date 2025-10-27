Paraná - Nos dois meses seguintes ao anúncio da redução do IPVA, o Paraná registrou um aumento de 34,2% no número de veículos emplacados, em comparação com o mesmo período de 2024. Desde 20 de agosto, mais de 77 mil veículos foram registrados no Estado, quase 20 mil a mais que no ano anterior, segundo o Detran-PR.
Esse crescimento está alinhado com o anúncio do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que em 20 de agosto reduziu a alíquota do IPVA de 3,5% para 1,9%, tornando o Paraná o estado com o menor imposto do Brasil. A medida foi formalizada com a sanção da Lei nº 22.645/2025 em setembro, garantindo o novo percentual a partir de janeiro de 2026.
“Essa é a maior redução de IPVA do Brasil e faz do Paraná o Estado com a menor alíquota do País. O dinheiro que deixará de ser pago em impostos ajudará as famílias e movimentará a economia dos municípios”, afirmou o governador.
O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Paraná (Sindicovi-PR) já previa o aumento nos emplacamentos. A expectativa é que a redução da carga tributária impulsione ainda mais as vendas nos próximos meses, beneficiando concessionárias e gerando empregos.
Impacto da Redução do IPVA no Paraná
O Detran-PR destaca que o aumento nos emplacamentos reflete a confiança dos consumidores e das empresas no ambiente econômico do Estado. O diretor-presidente da autarquia, Santin Roveda, acredita que a medida estimula o dinamismo do setor e o empreendedorismo. “A redução do IPVA é uma devolução de dinheiro para quem faz o Estado acontecer — a classe média, os trabalhadores, empresários e setores produtivos”, afirmou Roveda.
Com a redução, cerca de 3,4 milhões de proprietários de veículos, ou quase 83% da frota do Paraná, serão beneficiados. Um carro avaliado em R$ 50 mil, que hoje paga R$ 1.750 de IPVA, passará a pagar R$ 950 em 2026 — uma economia de R$ 800 por ano. O Paraná passa a ter o IPVA mais baixo do País, superando estados como Santa Catarina (2%) e São Paulo (4%).
Benefícios Adicionais e Isenções
A isenção de IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas, implementada em 2024, continua valendo e já beneficia mais de 732 mil proprietários, muitos deles motoboys e entregadores.
Sustentabilidade Fiscal e Medidas Compensatórias
O aumento nos emplacamentos também demonstra a sustentabilidade fiscal da medida. O crescimento na base de veículos registrados ajudará a compensar a redução da alíquota, garantindo a capacidade de investimento do Estado. Para equilibrar a arrecadação, o governo ajustou a legislação: a multa por atraso no pagamento do IPVA passará de 10% para 20%, mantendo a cobrança diária de 0,33%, acrescida dos juros da taxa Selic.
Fonte: AEN