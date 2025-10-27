Paraná - Nos dois meses seguintes ao anúncio da redução do IPVA, o Paraná registrou um aumento de 34,2% no número de veículos emplacados, em comparação com o mesmo período de 2024. Desde 20 de agosto, mais de 77 mil veículos foram registrados no Estado, quase 20 mil a mais que no ano anterior, segundo o Detran-PR.

Esse crescimento está alinhado com o anúncio do governador Carlos Massa Ratinho Junior, que em 20 de agosto reduziu a alíquota do IPVA de 3,5% para 1,9%, tornando o Paraná o estado com o menor imposto do Brasil. A medida foi formalizada com a sanção da Lei nº 22.645/2025 em setembro, garantindo o novo percentual a partir de janeiro de 2026.

“Essa é a maior redução de IPVA do Brasil e faz do Paraná o Estado com a menor alíquota do País. O dinheiro que deixará de ser pago em impostos ajudará as famílias e movimentará a economia dos municípios”, afirmou o governador.

O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Paraná (Sindicovi-PR) já previa o aumento nos emplacamentos. A expectativa é que a redução da carga tributária impulsione ainda mais as vendas nos próximos meses, beneficiando concessionárias e gerando empregos.

Impacto da Redução do IPVA no Paraná

O Detran-PR destaca que o aumento nos emplacamentos reflete a confiança dos consumidores e das empresas no ambiente econômico do Estado. O diretor-presidente da autarquia, Santin Roveda, acredita que a medida estimula o dinamismo do setor e o empreendedorismo. “A redução do IPVA é uma devolução de dinheiro para quem faz o Estado acontecer — a classe média, os trabalhadores, empresários e setores produtivos”, afirmou Roveda.