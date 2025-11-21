Cascavel e Paraná - A “fama dos cascavelenses” de serem apressadinhos e apertarem o pé no trânsito se confirmou com o resultados das multas flagradas pelos radares eletrônicos espalhados pela cidade no mês de outubro. Ao todo, foram aplicadas 10.090 multas – um aumento de cerca de 5% se for analisado a quantidade de multas de setembro, que fechou em 9.661 infrações. No acumulado do ano, as infrações atingiram 93.596 registros, sendo que mais da metade delas, 54.790 apenas no primeiro trimestre deste ano.

Foto: Secom

O excesso de velocidade continua sendo a principal infração registrada pelos olheiros de plantão, que somam 6.928 infrações, um pouco acima do mês de setembro que estava em 6.759. Quem ultrapassar em até 20% acima do limite de velocidade da via terá que pagar uma multa de R$ 130 e perde quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Entre 20% a 50% acima a multa é de R$ 195,00 e cinco pontos na carteira e acima de 50% a multa passa a ser de R$ 880,00 e neste caso a CNH é suspensa.

Em segundo lugar do ranking aparece o avanço do sinal vermelho que teve 1.576 registros, número que também ficou acima de setembro que estava com 1.565 infrações.

Conversão

Em terceiro lugar a conversão à esquerda somou ao todo 1.076 flagrantes, esta sim, um aumento significativo de 40% se comparado com setembro que teve 770 registros. Neste ano são 15.649, número bem menor se comparado ao mesmo período de 2024, quando foram registradas mais de 32 mil infrações que infringe o artigo 207 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), uma infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Na sequência aparece o transitar sobre a faixa ou via exclusiva de ônibus que teve 434 multas, menor do que em setembro que fechou em 525 e por último parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal com um aumento bastante significativo passando de 42 em setembro para 76 em outubro. Os números chamam a atenção já que os radares não são nenhuma novidade e estão há anos na cidade instalados para flagrar os excessos. Diariamente uma listagem de placas e de infrações é publicada no Diário Oficial do Município com os valores respectivos.

Radares

Segundo dados da Transitar que é responsável pelos radares, a cidade conta com um total de 120 faixas fiscalizadas por 49 radares eletrônicos, locais estes que podem ser alterados de acordo com os estudos da autarquia que analisa mensalmente os índices, locais e principais causas de acidentes nos principais cruzamentos da cidade e vai fazendo as alterações conforme a necessidade e para atender as demandas que vão surgindo, tanto no centro quanto nos bairros.