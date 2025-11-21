Cascavel e Paraná - A “fama dos cascavelenses” de serem apressadinhos e apertarem o pé no trânsito se confirmou com o resultados das multas flagradas pelos radares eletrônicos espalhados pela cidade no mês de outubro. Ao todo, foram aplicadas 10.090 multas – um aumento de cerca de 5% se for analisado a quantidade de multas de setembro, que fechou em 9.661 infrações. No acumulado do ano, as infrações atingiram 93.596 registros, sendo que mais da metade delas, 54.790 apenas no primeiro trimestre deste ano.
O excesso de velocidade continua sendo a principal infração registrada pelos olheiros de plantão, que somam 6.928 infrações, um pouco acima do mês de setembro que estava em 6.759. Quem ultrapassar em até 20% acima do limite de velocidade da via terá que pagar uma multa de R$ 130 e perde quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Entre 20% a 50% acima a multa é de R$ 195,00 e cinco pontos na carteira e acima de 50% a multa passa a ser de R$ 880,00 e neste caso a CNH é suspensa.
Em segundo lugar do ranking aparece o avanço do sinal vermelho que teve 1.576 registros, número que também ficou acima de setembro que estava com 1.565 infrações.
Conversão
Em terceiro lugar a conversão à esquerda somou ao todo 1.076 flagrantes, esta sim, um aumento significativo de 40% se comparado com setembro que teve 770 registros. Neste ano são 15.649, número bem menor se comparado ao mesmo período de 2024, quando foram registradas mais de 32 mil infrações que infringe o artigo 207 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), uma infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Na sequência aparece o transitar sobre a faixa ou via exclusiva de ônibus que teve 434 multas, menor do que em setembro que fechou em 525 e por último parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal com um aumento bastante significativo passando de 42 em setembro para 76 em outubro. Os números chamam a atenção já que os radares não são nenhuma novidade e estão há anos na cidade instalados para flagrar os excessos. Diariamente uma listagem de placas e de infrações é publicada no Diário Oficial do Município com os valores respectivos.
Radares
Segundo dados da Transitar que é responsável pelos radares, a cidade conta com um total de 120 faixas fiscalizadas por 49 radares eletrônicos, locais estes que podem ser alterados de acordo com os estudos da autarquia que analisa mensalmente os índices, locais e principais causas de acidentes nos principais cruzamentos da cidade e vai fazendo as alterações conforme a necessidade e para atender as demandas que vão surgindo, tanto no centro quanto nos bairros.
A intenção é que os dispositivos eletrônicos sejam utilizados para manter e aumentar a segurança no trânsito, fazendo com que os motoristas respeitem os limites de velocidade e, assim, consigam evitar acidentes nas vias, já que muitas colisões e mortes acontecem por excesso de velocidade.
Maria Luiza
Nesta semana, um novo radar foi realocado na Rua Alexandre de Gusmão, que agora conta com dois dispositivos, um quase na esquina com a Rua Delfino Dias do Prado, que está em funcionamento desde janeiro e o outro agora foi colocado entre as ruas Rodrigues Alves e Manuel Antônio de Oliveira e deve começar a funcionar nos próximos dias.
Dados da Transitar apontam que de janeiro a outubro deste ano os radares da Rua Alexandre de Gusmão registraram cerca de 5,7 mil multas. A rua virou binário em janeiro deste ano, logo após a conclusão das obras da Avenida Carlos Gomes, que transformou a mobilidade de toda a região.
Parque Verde
Outra mudança foi a instalação de outro dispositivo na Avenida das Torres, entre as ruas Bromélia Imperial e Eucalipto, no Bairro Parque Verde. O equipamento também não está ligado, mas deve ser acionado em breve.
Segundo o diretor da Transitar, Jorge Pinheiro, nos últimos meses eles têm registrado um aumento no número de multas, mas que a intenção dos radares não é de multar, mas sim de aumentar a segurança de todos os atores do trânsito e que eles estão indicados e, além disso, a autarquia sempre promove uma série de ações de conscientização.
Aferições
A Transitar mantém um trabalho rotineiro de aferição de radares, para poder manter os equipamentos em pleno funcionamento e com a quilometragem correspondente. A verificação consiste em testar a captação da velocidade. Ao final, é emitido um certificado de aferição, que precisa estar válido para cada infração registrada. Reclamações sobre os radares na cidade são comuns. Para que os equipamentos funcionem corretamente, é obrigatório que o órgão responsável pelo trânsito faça a aferição anualmente.