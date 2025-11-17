Cascavel e Paraná - Uma mulher de 28 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (17) após um acidente de trânsito na Avenida Rocha Pombo, próximo à Rua Maringá, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel.

Segundo as primeiras informações, a motociclista trafegava pela via quando a moto derrapou sobre uma mancha de óleo. Com a queda, ela sofreu ferimentos e precisou de atendimento especializado.

Detalhes do Atendimento e Encaminhamento

A jovem apresentou contusões no joelho direito e no abdômen. Após avaliação no local, foi encaminhada à UPA para receber medicação e realizar novos exames.