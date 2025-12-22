Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá início, nesta terça-feira (23), à Operação Rodovida Natal 2025, que vai até o sábado (28). O foco da operação é a fiscalização do uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção infantil, como cadeirinhas, em um período de intenso fluxo nas rodovias federais devido às viagens de fim de ano.

A PRF espera um aumento considerável no tráfego nas rodovias do Paraná, especialmente na quarta-feira (24), à tarde, quando muitas famílias se deslocam para as comemorações, e no domingo (28), quando ocorre o retorno após o Natal. Para esses dias, a recomendação é que os motoristas se preparem para possíveis atrasos, mantendo a calma e evitando atitudes que possam comprometer a segurança.

Medidas de segurança e fiscalização

Durante a operação, haverá intensificação nas abordagens e na fiscalização dos veículos, com especial atenção ao uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do carro, inclusive no banco traseiro, e à correta utilização da cadeirinha para crianças, conforme sua idade, peso e altura. O cinto de segurança é um equipamento vital de proteção, sendo capaz de reduzir significativamente o risco de lesões graves ou mortes em acidentes. Da mesma forma, os dispositivos de retenção infantil são essenciais para garantir a segurança das crianças, especialmente em rodovias com grande fluxo de veículos.